Zimne czy ciepłe jedzenie – co lepiej wspomaga odchudzanie? Odpowiedź może cię zaskoczyć

Temperatura jedzenia wywiera znaczący wpływ na jego walory smakowe. Zazwyczaj najsmaczniejsze są gorące potrawy. Obróbka termiczna wydobywa z nich pełnię aromatu. Zapach ten pobudza ślinianki do pracy i wzmaga apetyt, skłaniając nas do sięgnięcia po dany smakołyk. Czy w takim razie zimne potrawy i artykuły spożywcze mogą wspomóc zrzucanie nadprogramowych kilogramów? Niekoniecznie.

Temperatura jedzenia a odchudzanie

Spożywanie zimnego jedzenia zwiększa ilość wydatkowanej energii i liczbę spalanych kalorii. Organizm musi intensywniej pracować, by ogrzać pokarm. Nie oznacza to jednak, że potrawy o niskiej temperaturze sprzyjają odchudzania. Należy bowiem pamiętać, że to ciepłe dania szybciej zapewniają uczucie sytości. Jedząc zimne artykuły spożywcze, przyjmujemy większą liczbę kalorii niż w przypadku stosowania diety złożonej z ciepłych posiłków. Temperatura większości potraw i artykułów spożywczych powinna mieć od 60 do 70 stopni Celsjusza. Zupy mogą być nieco cieplejsze (75 stopni).

Uważaj na gorące jedzenie i napoje

Warto pamiętać, że jedzenie nie może być gorące. Spożywanie zbyt ciepłych dań nie jest dobre dla zdrowia. Wpływa niekorzystnie na układ pokarmowy. Podrażnia błonę śluzową gardła, przełyku i żołądka. To szczególnie niebezpieczne dla osób, które cierpią na schorzenia, takie jak: wrzody żołądka, choroba refluksowa przełyku, stan zapalny i niedrożność jelit czy zaburzenia w pracy wątroby. Trzeba też uważać na gorące napoje. Te mogą sprzyjać rozwojowi raka przełyku.

Jak przyrządzać posiłki podczas odchudzania?

Najlepiej unikać smażenia czy pieczenia i postawić na gotowanie. To najzdrowsza forma obróbki termicznej produktów. Nie dostarcza organizmowi dodatkowych porcji tłuszczu (a co za tym idzie również kalorii) i pozwala zachować większość wartości odżywczych zawartych w przyrządzanych produktach spożywczych. Odchudzaniu sprzyja również jedzenie świeżych, nieprzetworzonych (surowych) owoców i warzyw.

