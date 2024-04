Najprostszy sposób na odchudzanie, jaki znam. Łatwiej już się nie da

Podstawą odchudzania jest odpowiednia dieta. W jadłospisie powinny znaleźć się niskokaloryczne produkty z dużą zawartością błonnika. To włókno pokarmowe odgrywa bardzo ważną rolę w procesie zrzucania nadprogramowych kilogramów. Niweluje chęć podjadania między posiłkami i usprawnia pracę przewodu pokarmowego. Występuje w takich artykułach spożywczych jak na przykład: siemię lniane, pełnoziarniste pieczywo, orzechy, nasiona, pełnoziarniste kasze i makarony, płatki owsiane, jabłka, śliwki itp. Istnieje jednak jeszcze inny „produkt”, który zwiększa uczucie sytości. Niewiele kosztuje, nie wymaga pracochłonnej obróbki termicznej i co najważniejsze każdy ma do niego dostęp. Trudno o łatwiejszy patent na odchudzanie.

Woda dobra na odchudzanie

Tym „produktem” jest woda. Pita między posiłkami zapewnia dłuższe uczucie sytości, podobnie jak wskazany wcześniej błonnik. Dzięki temu nie mamy ochoty, by po obiedzie czy śniadaniu sięgnąć po różne niezdrowe przekąski, Na przykład słodycze bądź chipsy. Nie czujemy bowiem głodu. Wystarczy jedna szklanka między posiłkami, by ułatwić kontrolowanie wagi i zmniejszyć liczbę przyjmowanych kalorii. Woda – wbrew temu, to zwykło się powszechnie uważać – nie zaburza działania enzymów trawiennych. Wspomina o tym w jednym ze swoich postów doktor Hanna Stolińska:

„Głównym kwasem żołądkowym jest kwas solny (w skrócie HCl). Kiedy wydzielanie kwasu podczas trawienia jest największe, pH w żołądku jest bliskie 1 [...]. Pomaga to rozkładać żywność (i zabijać większość patogenów). By zwiększyć pH żołądka do poziomu 3,5, czyli punktu, kiedy enzymy zaczynają gorzej działać, trzeba by było wypić 50 litrów wody” – wyjaśnia w mediach społecznościowych.

Nie musimy się więc obawiać, że wypicie wody razem z posiłkiem lub krótko po zjedzeniu śniadania, obiadu, kolacji czy choćby przekąski, wpłynie negatywnie na działanie układu pokarmowego i zakłóci proces trawienia. Praktycznie rzecz ujmując, jest to niemożliwe.

Dlaczego jeszcze picie wody jest ważne podczas odchudzania?

Dorosły człowiek powinien wypijać około 1,52,5 litra wody dziennie. Gdy w organizmie zaczyna jej brakować pojawia się wiele nieprzyjemnych i niespecyficznych objawów, takich jak na przykład bóle i zawroty głowy, osłabienie, rozdrażnienie, brak energii itp. Bardzo łatwo można pomylić je z głodem, co z kolei sprzyja przyjmowaniu nadprogramowych kalorii, a w konsekwencji zwiększa ryzyko przybrania na wadze.

