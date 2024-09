Ta przyprawa znakomicie podkręca metabolizm. Wsyp szczyptę do kawy, a pomoże ci schudnąć

Kawa świetnie pobudza. Poranna mała czarna potrafi też pomóc na wielu innych polach. Niektóre dodatki są w stanie uczynić z niej prozdrowotny koktajl. Tak będzie, gdy wsypiemy do niej korzenną przyprawę, która w wielu polskich kuchniach bywa rzadkością. Już szczypta sprawi, że napar będzie pyszny i rozgrzewający, a metabolizm przyspieszy.

Wsyp do kawy jedną przyprawę i poczuj różnicę

Gałka muszkatołowa to przyprawa aromatyczna i niezwykle cenna. Powstaje z suszonych nasion muszkatołowca korzennego i znakomicie podkreśla smak wielu potraw m.in. mięsnych pasztetów, zupy dyniowej czy duszonego szpinaku. Odnajdziemy ją też w popularnej jesiennej kawie pumpkin spice latte, czyli mlecznym napoju kawowym z syropem z korzennych przypraw. Wypicie tej kultowej kawy przyjemnie rozgrzeje, ale też dostarczy sporej dawki kalorii. Zdecydowanie lepszym pomysłem będzie wsypanie szczypty gałki muszkatołowej do filiżanki czarnej kawy.

Dlaczego? Gałka muszkatołowa obfituje w błonnik, który poprawia perystaltykę jelit, co ułatwia trawienie i zapobiega zaparciom. Znajdziemy w niej też witaminy z grupy B, które odpowiadają za prawidłową przemianę materii i właściwe działanie układu nerwowego. Sięganie po gałkę muszkatołową może więc zredukować stres — jedną z przyczyn podjadania — oraz korzystnie wpłynąć na regulacje poziomu cukru we krwi.

Zawarta w korzennej przyprawie mirystycyna, nadająca charakterystyczny, ciepły i lekko słodkawy aromat, także znana jest z działania usprawniającego metabolizm. Oprócz tego w aromatycznym dodatku występują liczne przeciwutleniacze, które zadbają o dobrą kondycję komórek organizmu i pomogą pozbyć się szkodliwych produktów przemiany materii.

Jak zrobić kawę z gałką muszkatołową?

Wykonanie małej czarnej o przyjemnym smaku i aromacie nie będzie trudne. Wystarczy, że zaparzysz kawę ulubioną metodą – np. w ekspresie, w kawiarce lub we french pressie – i do gotowego naparu dodasz szczyptę gałki muszkatołowej. Taką kawę możesz jeszcze wzbogacić o odrobinę mleka – to już zależnie od upodobań i preferencji.

Pomimo licznych korzyści płynących z regularnego korzystania z gałki muszkatołowej, przed jej włączeniem do diety skonsultuj się z lekarzem. Na gałkę muszkatołową możesz być uczulona i może ona wchodzić w interakcje z lekami oddziałującymi na układ nerwowy. Niekoniecznie posłuży też kobietom w ciąży oraz matkom karmiącym.

