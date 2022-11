Biały nalot na kawie rozpuszczalnej. Czy kawa może spleśnieć?

Termin przydatności do spożycia kawy wynosi około 2 lat. Jednak musimy pamiętać, że nawet najlepiej przechowywane ziarna po jakimś czasie wietrzeją. Zwykle dzieje się tak po miesiącu przechowywania produktu. Zwracaj też uwagę na zmianę w wyglądzie kawy – szczególnie dotyczy to kawy rozpuszczalnej, która niewłaściwie przechowywana może się zbrylić (to przez nabieranie wilgoci), a niekiedy także pojawia się na niej biały nalot.

Biały nalot na kawie rozpuszczalnej – czy to pleśń?

Co oznacza biały nalot na kawie rozpuszczalnej? Czy to pleśń? Ciężko to stwierdzić bez dokładnego sprawdzenia, jednak biały nalot na kawie rozpuszczalnej, niezależnie od tego, czym dokładnie jest, nie wróży niczego dobrego. Kawa rozpuszczalna po otwarciu jest naturalnie narażona na działania wilgoci i powietrza, jeżeli więc widzimy w niej jakikolwiek nalot, najlepiej będzie zrezygnować z konsumpcji – doradzają eksperci. Jak uniknąć tego typu sytuacji? Ważne jest to, w jaki sposób przechowujesz kawę, nie tylko tę rozpuszczalną.

Nie kupuj dużych opakowań kawy!

Najlepiej zużyć kawę maksymalnie w czasie 2- 3 tygodni. Nie kupuj więc dużych opakowań. Najlepiej sprawdzają się te 250 g – podpowiadają eksperci.

Nie miel kawy na zapas!

Pamiętaj, że nie warto mielić kawy na zapas. Już w kilka minut po zmieleniu ulatnia się wiele cennych aromatów. Najlepiej bezpośrednio przed każdym parzeniem kawy zmielić odpowiednią ilość.

Nie przechowuj kawy w lodówce!

Wiele osób trzyma kawę w lodówce, aby przedłużyć jej świeżość. Specjaliści twierdzą, że nie jest to jednak najlepsza metoda. Niska temperatura niszczy olejki eteryczne, odpowiedzialne za niezwykły aromat napoju, a jednocześnie sprawia, że kawa szybko wilgotnieje i się psuje. Zresztą z tego samego powodu, kawy nie powinno się też chować do zamrażarki, ani trzymać jej blisko piekarnika lub kaloryfera. Kawa mocno chłonie zapachy innych produktów z lodówki i również dlatego lepiej jej tam nie wkładać.

Jak najlepiej przechowywać kawę ziarnistą i mieloną?

Idealnymi miejscem do przechowywania kawy jest sucha i ciemna szafka. Nie powinno się kawy przesypywać do szklanych pojemników, bo przezroczyste szkło przepuszcza światło słoneczne, które pozbawia kawę aromatu. Nie zaleca się również przesypywania kawy do metalowych pudełek, bo bezpośredni kontakt z metalem negatywnie wpływa na jej smak. Najlepszym opakowaniem do przechowywania kawy jest nieprzezroczysty pojemnik próżniowy. Zarówno ziarna, jak i kawę mieloną można też trzymać po prostu w fabrycznym opakowaniu, o ile wcześniej szczelnie zabezpieczymy je klipsem.

