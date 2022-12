Nie bierz tych dwóch witamin razem! Wchodzą w interakcję

W okresie jesienno-zimowym często sięgamy po witaminę C, żeby wzmocnić układ odpornościowy i zapobiec pojawiającym się infekcjom, przeziębieniu czy grypie. Również witamina B12, tzw. kobalamina należy do najczęściej suplementowanych preparatów. Zalecana jest zwłaszcza przy stosowaniu diety wegetariańskiej czy wegańskiej. Niedobory witaminy B12 zwiększają się też wraz z wiekiem, bo jest ona słabiej pochłaniana. Objawiają się osłabieniem, wahaniami nastroju, znużeniem i anemią.

Dlaczego witaminy C i witaminy B12 nie należy przyjmować razem?

Tych witamin nie powinno się brać razem, ponieważ witamina C może ograniczać wchłanianie witaminy B12. Kobalamina jest wtedy gorzej przyswajana przez organizm. Dzieje się tak, ponieważ witamina C jest na tyle silną substancją, że prowadzi do rozkładu kobalaminy na etapie procesu trawienia – tłumaczą specjaliści.

Sposób na uniknięcie tego efektu jest prosty. Zaleca się przyjmowanie preparatów z witaminą C przynajmniej dwie godziny po suplementach z witaminą B12.

Dawkowanie witamin

Ważne jest również dawkowanie witamin. W przypadku mężczyzn zalecana dzienna dawka witaminy C to 90 mg, a w przypadku kobiet 75 mg. Natomiast zapotrzebowanie człowieka na witaminę B12 wynosi 2,4 µg na dzień.

Z jakimi jeszcze substancjami wchodzi w reakcję witamina B12?

Lekarze przestrzegają, że wchłanianie witaminy B12 hamuje też:

przyjmowanie kwasu foliowego,

leki stosowane w terapii chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego (np.omeprazol, lanzoprazol),

metformina przyjmowana przez cukrzyków,

kolchicyna – działająca przeciwzapalnie i przeciwbólowo,



tabletek antykoncepcyjnych,

picie alkoholu.

Witamina B12 – produkty

Witaminę B12 znajdziemy głównie w produktach odzwierzęcych:

w mięsie,

rybach,

jajach,

mleku,

wędlinach,

niewielka ilość witaminy B12 znajduje się także w pieczarkach.

Czytaj też:

Witaminy w tej formie są najlepsze dla organizmu. Dietetyczka wyjaśniaCzytaj też:

Czy bańki, czosnek i witamina C wyleczą infekcję? Odpowiedź lekarki może zaskoczyć