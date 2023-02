5 korzyści, które przynosi dieta bez sera. Pozbędziesz się m.in. migreny

Sery najbardziej kochają Francuzi. W ciągu roku każdy obywatel tego kraju zjada aż 25 kg sera. Podczas gdy Polak jedynie 13 kg. Dietetycy wskazują, że mimo iż ser ma wiele cennych wartości odżywczych, to nadmierne spożywanie tego produktu może nam szkodzić. Dzieje się tak głównie przez dużą zawartość tłuszczu i sodu w tych produktach. Dlatego ważne jest, aby serami się nie objadać. Na jakiś czas można je też całkowicie odstawić, a organizm nam za to podziękuje.

Pozytywne skutki rezygnacji z jedzenia sera

Pozbędziesz się migreny

Jeśli cierpisz na bóle głowy lub migreny, to sposobem na pozbycie się tych przykrych dolegliwości może być wykluczenie z diety serów i nabiału. Jak wskazują badania, sery zawierają tyraminę. Jej nadmiar powoduje wzrost ciśnienia krwi, a to wywołuje ból głowy i migreny – tłumaczy dr Mya Bellinger, lekarz chorób wewnętrznych. Do serów bogatych w tyraminę należą: cheddar, ser szwajcarski, parmezan, sery pleśniowe np. Gorgonzola i Camembert.

Polepszy się stan twojej skóry

Wyeliminowanie sera z diety może poprawić stan twojej skóry. Jak wyjaśniają dietetycy, osoby, które jedzą dużo sera, mogą mieć z nią problemy, bo produkty mleczne pobudzają działanie gruczołów łojowych. Uwidacznia to niedoskonałości skóry i sprawia, że pojawiają się na niej przebarwienia.

Pozbędziesz się wzdęć

Dla osób, które mają problemy z trawieniem i cierpią na wzdęcia, zbawienne może okazać się wstrzymanie się od spożywania sera i nabiału. Przyczyną dolegliwości gastrycznych może być bowiem alergia na nabiał lub niedobór enzymów rozkładających laktozę.

Schudniesz

Wyeliminowanie sera z diety ułatwia odchudzanie. Dzieje się tak dlatego, że wiele gatunków sera zawiera w swoim składzie tłuszcz i cukier. W 100 g sera cheddar znajdziemy 33 g tłuszczu, a w serze mascarpone ponad 40 g. Jeśli jednak nie wyobrażasz sobie życia bez sera, możesz wybrać ten o niskiej zawartości tłuszczu lub beztłuszczowy.

Pozbędziesz się stanów zapalnych i zmniejszysz ryzyko raka

Badania wskazują, że jakość serów na przestrzeni ostatnich 20 lat znacznie się pogorszyła. Sery i nabiał zawierają dużo dodatków, konserwantów i chemicznych hormonów, które mogą powodować stany zapalne w organizmie. Jeśli przestaniesz je jeść, może to także zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka. Badania powiązały bowiem kazeinę, czyli białka mleka krowiego z zachorowaniami na nowotwory.

„Kazeina zwiększa tempo wzrostu guza w przypadku niektórych rodzajów nowotworów, takich jak rak prostaty i potencjalnie także rak piersi” – mówi dr Dana Ellis Hunnes, dietetyczka UCLA Fielding School of Public Health w USA.

