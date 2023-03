Te 4 produkty pomogą zwalczyć stan zapalny w organizmie. Włącz je do diety

Stan zapalny należy do naturalnych mechanizmów obronnych organizmu. Jednak, gdy trwa zbyt długo, może doprowadzić do rozwoju wielu schorzeń. Warto więc do diety włączyć produkty w naturalny sposób zwalczające przewlekłe stany zapalne, które często toczą się w organizmie, chociaż o tym nie wiemy.

Przewlekłe stany zapalne, które toczą się w organizmie, mogą prowadzić do rozwoju wielu chorób i dolegliwości. Często przyczyniają się do niekontrolowanego przyrostu masy ciała, migren, alergii, przeziębień i zachorowań na grypę. Stany zapalne bywają też przyczyną udaru, cukrzycy, choroby Alzheimera, a nawet raka. Ponadto odpowiadają za rozwój chorób autoimmunologicznych, czyli takich, w których organizm zaczyna atakować i niszczyć swoje własne tkanki. Badania wskazują, że istnieją zarówno produkty, które w naturalny sposób pomagają zwalczać stany zapalne, jak i takie, które mogą je powodować. Jakich produktów unikać w diecie antyzapalnej? W tym punkcie nie będzie raczej nic odkrywczego. Stan naszego zdrowia polepszy wykluczenie z codziennej diety przetworzonej żywności, a więc fast foodów, dań typu instant, czy mrożonych gotowych posiłków. Odstawić należy też słodycze i wyroby cukiernicze, Wskazane jest ponadto maksymalne ograniczenie słonych przekąsek oraz alkoholu. Składniki diety przeciwzapalnej Zdrowe tłuszcze W diecie przeciwzapalnej powinny pojawić się zdrowe tłuszcze, w które bogate są tłuste ryby, takie jak łosoś czy tuńczyk. Badania wskazują, że włączenie ich do diety pozwala skutecznie zwalczać stany zapalne, zwłaszcza te pojawiające się w obrębie naczyń krwionośnych. Jedno z nich, przeprowadzone w 2006 roku wykazało, że ból spowodowany chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa można z powodzeniem leczyć olejem rybim. Pacjenci, którzy przyjmowali go regularnie, znacząco ograniczyli przyjmowanie leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych. Kurkumina Kurkumina jest aktywnym składnikiem kurkumy. Jak dowodzą badania, ten składnik popularnej przyprawy powoduje zmniejszenie stanów zapalnych spowodowanych chorobami metabolicznymi związanymi z otyłością. Kurkumina działa też przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwutleniająco. Chroni organizm przed chorobami przewlekłymi. Ma też właściwości przeciwnowotworowe. Pozytywnie wpływa na mózg oraz serce i zmniejsza ryzyko występowania chorób tych narządów. Zielone warzywa Zielone warzywa zawierają przeciwutleniacze i polifenole. To właśnie one mają moc zwalczania wolnych rodników i neutralizowania stanów zapalnych, które toczą się w organizmie. Oprócz tego są wspaniałym źródłem witamin i minerałów oraz składników odżywczych. Nie powinno wśród nich zabraknąć brokułów, które zawierają cenne dla zdrowia przeciwutleniacze. Są bogate w sulforafan – związek, który chroni przed zmianami nowotworowym. Do przeciwzapalnej diety warto też włączyć szpinak i jarmuż. Zielona herbata Zieloną herbatę powinny pić zwłaszcza osoby, które cierpią na zapalenie stawów. Lekarze zalecają picie 3–4 filiżanek dziennie tego naparu lub przyjmowanie 300 mg ekstraktu z zielonej herbaty. Przeciwzapalne właściwości zielona herbata zawdzięcza zawartości polifenoli. Czytaj też:

D-dimery – co to za badanie i jaka jest norma? Podwyższone D-dimery a stan zapalny i chorobyCzytaj też:

Zapobiega rakowi jelita grubego. Jedz ją co najmniej dwa razy w tygodniu!