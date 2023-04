Czy kawa uzależnia? Odpowiedź może cię zaskoczyć

Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów świata. Według różnych szacunków kawę pije nawet 80 proc. dorosłej populacji na świecie.Osoby, które muszą nagle odstawić kawę, często mocno to odczuwają – są senne i rozkojarzone. Ale czy to oznacza, że kawa uzależnia?

Jak kawa działa na mózg – czy kofeina uzależnia?

Specjaliści edukacyjnego programu „Kawa i zdrowie” powołując się na różne badania naukowe (między innymi analizy szwedzkich badaczy, którzy porównywali, jak działa na mózg kofeina i kokaina), mówią wprost: uzależnienie od kawy to mit. Naukowcy dowiedli, że kofeina nie spełnia kryteriów substancji uzależniającej, ponieważ – jak czytamy w opracowaniu przygotowanym przez specjalistów – nie prowadzi do pobudzenia tzw. mózgowych ośrodków uzależnienia i nagrody, nie zwiększając ani metabolizmu energii, ani ilości uwalnianej dopaminy. Co nie mniej istotne, samo spożywanie kofeiny nie wywołuje takich konsekwencji dla jednostki, czy nawet całego społeczeństwa, jak np. picie alkoholu czy używanie narkotyków.

Jak kofeina działa na mózg? Choć naukowcy zwracają uwagę, że działa na te same obszary mózgu, co np. kokaina, to odstawienie kofeiny nie niesie za sobą tak drastycznych i dotkliwych konsekwencji, jak odstawienie narkotyku. Sama kofeina z kolei aktywuje obszary mózgu odpowiadające za skupienie uwagi i czujność.

Ile kawy dziennie można wypić?

Wiele mówi się o pozytywnym wpływie kawy na zdrowie – ale nie oznacza to, że można pić ją bez umiaru, chociażby ze względu na pobudzające działanie kofeiny. Przyjmuje się, że bezpieczna dzienna porcja kawy wynosi 3-5 filiżanek dziennie. Przedawkowanie kofeiny może wywołać uczucie niepokoju, rozkojarzenie, brak koncentracji i problemy z sercem.

