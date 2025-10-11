Ta kawa pobudza nie tylko zmysły. Dietetyczka pokazała mi, jak zamienić ją w turbospalacz tłuszczu

Nie jestem typem osoby, która wierzy w cudowne mikstury. Ale gdy znajoma dietetyczka poleciła mi tę kawę, postanowiłam spróbować. Wypiłam łyk i od razu poczułam różnicę. „Mała czarna” zyskała znacznie ciekawszy smak i rozgrzała mnie lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. A to dopiero początek zmian, jakie zauważyłam. Z czasem dostrzegłam, że ubyło mi centymetrów w pasie, choć nie stosowałam żadnych suplementów diety ani ograniczeń żywieniowych. Wystarczyło włączyć do diety jeden prosty napój. Zobacz, w czym dokładnie tkwi jego sekret.

Jaka kawa przyspiesza spalanie tłuszczu?

Takie efekty daje połączenie „małej czarnej” z imbirem. Wystarczy zaparzyć kawę, na przykład w ekspresie lub kawiarce, a następnie dodać do niej trochę świeżo startego korzenia. Trzeba przy tym pamiętać, że ma on dość intensywny smak. Dlatego jego ilość warto dostosować do swoich indywidualnych potrzeb oraz upodobań. Zacznij najpierw od mniejszych porcji. W każdej chwili możesz je zwiększyć. Jeśli chcesz, możesz wzbogacić napój również o inne składniki. Świetnie sprawdzi się między innymi szczypta cynamonu, łyżeczka naturalnego miodu czy odrobina soku z cytryny.

Rada: Jeżeli nie masz pod ręką świeżego korzenia imbiru, użyj tego w zmielonej formie. Kawa nie będzie miała wówczas tak intensywnego i orzeźwiającego posmaku, ale zachowa swoje cenne właściwości. Możesz też dorzucić do niej kilka plasterków obranego imbiru.

Jak działa kawa z imbirem?

Imbir od wieków wykorzystywano w medycynie naturalnej. Zresztą nie bez powodu. Ten niepozorny korzeń wykazuje wiele cennych właściwości. Działa przeciwzapalnie, rozgrzewająco i pobudza układ krążenia. Ma w swoim składzie gingerole. Te związki bioaktywne wpływają pozytywnie na pracę układu pokarmowego i usprawniają trawienie. Wpływają też na termogenezę, czyli proces wytwarzania ciepła. Wiąże się on z wydatkowaniem większych ilości energii przez organizm. To z kolei przekłada się na szybsze spalanie kalorii. Regularne picie kawy z imbirem może więc lekko podnieść tempo metabolizmu i realnie wesprzeć redukcję masy ciała.

W dodatku ten niepozorny korzeń zmniejsza dolegliwości gastryczne (na przykład wzdęcia czy mdłości) i reguluje stężenie glukozy we krwi. W efekcie redukuje ryzyko nagłych napadów głodu wywołanych przez wahania poziomu cukru. Dzięki temu można łatwiej zapanować nad liczbą przyjmowanych kalorii, pohamować apetyt na słodycze i uniknąć podjadania między posiłkami.

Czytaj też:

Markowe produkty za pół ceny w Biedronce. Klienci przecierają oczy ze zdumieniaCzytaj też:

Ten deser to czysta magia, zrobisz go z 2 składników w 2 minuty. Efekt jak z najlepszej kawiarni!