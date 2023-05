W ten sposób psujecie owsiankę. Najczęstsze błędy, które pozbawiają ją tego, co najcenniejsze

Owsianka to doskonałe rozpoczęcie dnia, zwłaszcza gdy rano spieszymy się do pracy i na zrobienie śniadania możemy poświęcić tylko chwilę. Można ją przyrządzić na wiele sposobów – świetnie smakuje na słodko, z dodatkiem ulubionych, świeżych owoców, orzechów lub miodu, ale miłośnicy wytrawnych smaków też nie będą zawiedzeni – w tej odsłonie również jest pyszna. Trzeba jednak uważać, żeby podczas jej robienia nie popełnić kilku powszechnych błędów, które sprawią, że nie będzie już tak zdrowym przysmakiem.

Gotowanie płatków owsianych – popularny błąd

Choć wiele mówi się o dobroczynnym działaniu płatków owsianych, to nie wszyscy przygotowują je w odpowiedni sposób. Żeby owsianka naprawdę dobrze wpływała na organizm – przestańcie gotować ją na wolnym ogniu przez kilkanaście minut. Dlaczego? Staje się wtedy bardziej kleista, a to z kolei zwiększa jej indeks glikemiczny. Dodatkowo obróbka termiczna płatków niweluje cenne dla zdrowia witaminy (głównie te z grupy B).

Lepszą metodą jest więc zalanie płatków owsianych gorącą wodą. Dzięki temu też zmiękną, a ich konsystencja stanie się kremowa, jednak będą bardziej lekkostrawne.

Kiedy najlepiej „moczyć” owsiankę?

Płatki owsiane zawierają kwas fitynowy (czyli fityniany obecne m.in. w nasionach zbóż, a także w strączkach), który może zmniejszyć przyswajalność niektórych witamin oraz wpłynąć negatywnie na wchłanianie żelaza, magnezu, cynku i potasu. Jeżeli zalewacie płatki owsiane wieczorem, to następnego dnia rano kwasu fitynowego będzie w nich mniej (nawet o 37 procent). Oznacza to, że najlepszym sposobem jest moczenie owsianki dzień wcześniej. Warto dodać do niej również jogurt, ponieważ probiotyki i fermentacja niwelują kwas fitynowy.

Zbyt dużo słodkich dodatków do owsianki

Podstawowa forma owsianki to płatki i woda lub mleko. Dużo osób decyduje się jednak na dosładzanie tego specjału cukrem lub gotowymi syropami, co jest kolejnym błędem. Te dodatki, owszem, poprawiają smak, jednak nadają owsiance kaloryczności i obniżają jej wartości odżywcze. Zamiast tego warto postawić na przykład na miód, wtedy będzie jeszcze zdrowiej. Dodajcie go jednak dopiero, gdy owsianka lekko przestygnie, by nie stracił on swoich wartości odżywczych.

Kolejnym częstym błędem jest używanie nieodpowiednich dodatków do owsianki. Chodzi o dorzucanie dużej dawki cukru, który psuje jej dobroczynne działanie. Jego źródłem są w owsiance najczęściej suszone lub kandyzowane owoce. Uważać powinniście też na zbyt dużą ilość świeżych owoców (w porównaniu do mniejszej ilości węglowodanów złożonych, czyli płatków owsianych). To sprawi, że niedługo po zjedzeniu takiego śniadania znowu będziecie głodni. Dobrze jest więc wybierać owoce o niskim indeksie glikemicznym, na przykład maliny, gruszki, truskawki, śliwki czy brzoskwinie.

Jaki rodzaj płatków owsianych jest najlepszy?

Wszystkie płatki owsiane są zdrowe i warto wkomponować je do swojego codziennego menu. Płatki owsiane zwykłe są najmniej przetworzone spośród wszystkich rodzajów, co oznacza, że zostaje w nich najwięcej naturalnych składników korzystnych dla zdrowia. Płatki owsiane górskie powstają w wyniku poddania ziaren rozdrabnianiu.

Z kolei płatki owsiane błyskawiczne będą zbawienną formą, zwłaszcza o poranku, gdy nie macie zbyt wiele czasu, ponieważ są najszybsze w przyrządzeniu – błyskawicznie miękną i chłoną wodę. Są przygotowywane z pociętych i zmielonych ziaren owsa, które zostaje też poddane działaniu pary. Są więc najbardziej przetworzone, przez co tracą część wartościowych składników. Dodatkowo mają też wyższy indeks glikemiczny od pozostałych.

