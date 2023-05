Truskawki na śniadanie? Dietetyczka poleca dwie najzdrowsze wersje. Wśród nich owsianka

Każdego dnia powinniśmy zjadać łącznie 4 porcje warzyw i owoców. To oznacza, że truskawki śmiało możemy włączać do codziennej diety. Warto to robić, bo te owoce są źródłem witamin A, C (mają jej więcej, niż cytrusy), witamin z grupy B, a także żelaza, wapnia, czy fosforu. Truskawki to także dawka cennego błonnika.

Owsianka z truskawkami – jak ją zrobić?

Justyna Kowalska-Bąbik, dietetyk Centrum Dietetycznego Online NCEŻ (Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej) zachęca do jedzenia truskawek w sezonie, ale podkreśla jednocześnie, aby zwracać uwagę na to, w jakim towarzystwie jemy owoce. Radzi, aby unikać popularnego w Polsce połączenia, czyli truskawek z tłustą śmietaną i cukrem. – Korzystniej będzie połączyć truskawki na przykład z jogurtem naturalnym i płatkami owsianymi – mówi.

Jak zrobić owsiankę z truskawkami? To proste: wystarczy przygotować tradycyjną owsiankę (na wodzie, mleku roślinnym lub mleku krowim) i dodać do niej świeże, pokrojone na cząstki owoce. Taką owsiankę można odrobinę dosłodzić miodem albo np. stewią czy innym zamiennikiem cukru.

Zdrowe śniadania z truskawkami

Owsianka nie jest jedynym sposobem na zdrowe śniadanie z truskawkami. Owoce możesz zjeść z jogurtem, chudym twarogiem czy kefirem, albo zrobić z nich koktajl. Wypróbuj nasze sprawdzone połączenia na smoothie z truskawkami (proporcje ustalaj wg własnego uznania):

mleko migdałowe, truskawki, banany,

jogurt naturalny, truskawki, świeża mięta,

woda, namoczone orzechy nerkowca, truskawki, jagody, banany,

kefir, truskawki, miód.

Truskawki można oczywiście zajadać także bez żadnych dodatków. Będą idealną przekąską w domu, w pracy czy w szkole.

