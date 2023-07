Mąka typu 480, 550 czy 2000. Co oznaczają cyfry na opakowaniu?

Pszenica jest uprawiana i pożądana przez ludzi od wieków, bo z jej zmielonych ziaren otrzymuje się mąkę będącą bazą do wypieku chleba, ciast czy wytwarzania makaronów. Znaleziska archeologiczne wykazały, że już dziesięć tysięcy lat temu uprawiano starożytne odmiany pszenicy takie jak płaskurka i samopsza. Przez wieki ludzie pragnęli białej mąki, bo była ona symbolem bogactwa i dostatku, a pieczywo z niej wytwarzane – delikatniejsze w smaku. Z czasem okazało się jednak, że to ciemniejsza mąka jest zdrowsza, bo zawiera więcej składników mineralnych. Jednak wiele wypieków i tradycyjnych dań wymaga użycia mąki białej. Mąka zawiera przede wszystkim węglowodany, które są źródłem energii w pożywieniu, białko, składniki mineralne oraz korzystny dla naszego zdrowia błonnik pokarmowy, którego ilość zależy właśnie od typu mąki.

Typy mąki – jak się je określa?

Bazą do określenia typu mąki jest zawartość soli mineralnych (popiołu, który pozostałby po spaleniu mąki) określana w gramach na 100 kg mąki. Jeśli mąka jest oznaczona cyfrą 450, oznacza to, że po spaleniu 100 kg takiej mąki pozostałoby 450 g popiołu. Im wyższa cyfra na opakowaniu mąki, tym więcej jest w mące popiołu i tym większa zawartość w niej otrąb, a co za tym idzie błonnika i składników odżywczych.

Najpopularniejsze typy mąki pszennej

Mąka 450 – drobno zmielona, zwana tortową ma bardzo małą zawartość składników mineralnych, czyli popiołu, przez co ma jasny kolor i gładką konsystencję. Jak wskazuje jej nazwa, nadaje się do tortów i lekkich ciast biszkoptowych. Z kolei mąka krupczatka, również oznaczana cyfrą 450 ma wyczuwalną ziarnistą konsystencję i lekko żółtawy kolor. Nadaje się do wielu rodzajów ciasta w tym do kruchych ciast i ciasteczek, naleśników i pierogów.

Mąka 550 – zwana mąką luksusową ma lekko żółtawy odcień i gładką konsystencję. Ma szerokie zastosowanie w kuchni, bowiem nadaje się do wypieku wszelkiego rodzaju ciast, w tym drożdżowych, można z niej robić pierogi, makarony i naleśniki, jak również bułki. Ten rodzaj mąki warto zawsze mieć w domu, bo jest niezwykle uniwersalna.

Mąka 750 – tzw. mąka chlebowa, gładka i żółtawa, stosowana jest do wypieku białego chleba pszennego oraz do chlebów mieszanych. Jeśli chcemy wypiekać chleby w domu, warto zaopatrzyć się w taką mąkę.

Mąka razowa 2000 – zawiera najwięcej składników mineralnych i błonnika. Jest to mąka z grubego przemiału z widocznymi otrębami, przez co ma lekko szarawy kolor. Dodawana jest do wypieku chleba pszennego razowego, ale możemy dodawać jej do innych potraw, jeśli chcemy podwyższyć zawartość spożywanego błonnika.

Jak przechowywać mąkę?

Ze względu na to, że mąka jest produktem delikatnym, łatwo wchłania wilgoć i jest atrakcyjna dla moli spożywczych, powinniśmy zachować czujność przy jej przechowywaniu. Przede wszystkim należy przestrzegać daty ważności na opakowaniu i nie kupować na zapas. Najlepiej mąkę przesypać do szczelnie zamykanych szklanych pojemników a na etykiecie oznaczyć jej datę ważności. Tak przechowywana mąka nie będzie chłonąć wilgoci czy obcych zapachów i będzie chroniona przed szkodnikami (np. molami spożywczymi).

