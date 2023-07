Napój na odchudzanie z tym składnikiem pozwoli wskoczyć znowu w ulubione spodnie

Żeby schudnąć, bardzo ważna jest zmiana swoich codziennych nawyków – chodzi między innymi o zmianę diety i zwiększenie aktywności fizycznej. Niezależnie od tego, ile kilogramów chcecie zrzucić – istotne jest, by robić to w taki sposób, żeby nie zaszkodzić swojemu zdrowiu. Różnego rodzaju napoje mogą jednak wspomóc proces utraty wagi. Jednym z nich jest napój na odchudzanie z imbirem. Jeśli jednak nie jesteście zwolennikami imbiru – sięgnijcie po napar z cynamonu, który nie tylko wspomaga odchudzanie, ale również niweluje ból głowy. Sprawdźcie też, co jeść, żeby schudnąć.

Napój na odchudzanie z imbirem

Specjalny napój na odchudzanie to mieszanka kilku składników: wody, imbiru oraz cytryny. Opcjonalnie możecie dodać również odrobinę miodu lub cynamonu. Głównym składnikiem tej odchudzającej mikstury jest imbir, ponieważ przyspiesza on przemianę materii, a także ułatwia spalanie tkanki tłuszczowej – wynika to z tego, że zawiera on związki fenolowe aktywujące proces termogenezy. Znany jest on również z innych dobroczynnych właściwości, między innymi pomaga w walce z przeziębieniem, łagodzi nudności, jest też antidotum na dolegliwości żołądkowe.

Drugim ważnym składnikiem jest cytryna – ma ona właściwości detoksykacyjne, dzięki czemu wspiera pracę układu pokarmowego, co również ma wpływ na proces redukcji wagi. Dzięki niej ta domowa mikstura jest też po prostu smaczniejsza. Istotny jest również dodatek cynamonu, który także wspomaga proces odchudzania. Składnik ten nie tylko pobudza organizm do spalania tłuszczu, ale również niweluje apetyt. Smak napoju poprawi również miód, jednak nie powinno się z nim przesadzać, ponieważ ze względu na to, że jest on kaloryczny – może przynieść odwrotny skutek od zamierzonego.

Przepis: Imbirowy napój na odchudzanie Ten napój nie tylko pomoże wam schudnąć, ale jest też po prostu bardzo smaczny. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 1 Składniki szklanka przegotowanej wody (ciepłej),

starty lub pokrojony w plasterki korzeń imbiru (ok. 2-3 cm),

sok z połówki cytryny,

opcjonalnie: szczypta cynamonu, odrobina miodu. Sposób przygotowania Przygotujcie imbir i cytrynęNajpierw obierzcie imbir i wyciśnijcie sok z cytryny. Następnie przełóżcie pokrojony w plasterki imbir do szklanki. Dolejcie sok z cytryny. Zalejcie całość wodąCałość zalejcie przegotowaną, ciepłą wodą. Odczekajcie chwilę, aż napój odrobinę przestygnie i przecedźcie go. Na koniec możecie dodać odrobinę miodu i cynamonu.

Co pić, żeby zrzucić kilogramy?

Wiele osób, które chcą popracować nad swoją wagą, zastanawia się, co pić, żeby schudnąć. Ważnym elementem każdej diety odchudzającej jest odpowiednie nawodnienie organizmu, dlatego powinniśmy bardzo o to dbać. Napojem, który nie tylko wspomaga trawienie, ale również oczyszcza z toksyn oraz nie zawiera kalorii, jest woda mineralna lub źródlana. Nie każdy jednak przepada za jej smakiem, dlatego warto ją urozmaicić i przygotować według powyższego przepisu. Łącząc wodę ze składnikami, które mają właściwości oczyszczające organizm – potęgujemy w ten sposób działanie diety odchudzającej.

Kolejnym napojem polecanym osobom, które się odchudzają, jest zielona i czerwona herbata. Pita regularnie zmniejsza apetyt oraz wchłanianie tłuszczu. Wpływa również korzystnie na gospodarkę lipidową organizmu.

Dobrym sposobem na odchudzanie jest również picie kawy. Choć kojarzy się ona głównie z pobudzeniem, to zawarta w kawie kofeina działa nie tylko pobudzająco na układ nerwowy i pracę serca, ale też przyspiesza metabolizm, ułatwiając odchudzanie. Chcąc jednak skorzystać z tych jej właściwości, powinniśmy zrezygnować z dodatków takich jak mleku i cukier.

Jakich napojów unikać podczas odchudzania?

Bardzo ważne jest, żeby podczas odchudzania wyeliminować napoje, które zawierają cukier oraz są gazowane. Niewskazane jest również picie nektarów i soków – często są dosładzane, a przez to bardziej kaloryczne. Bardzo istotne jest także, żeby w tym czasie zrezygnować ze spożywania alkoholu. Zawiera on duże ilości pustych kalorii, a dodatkowo wzmaga apetyt, czego konsekwencją jest podjadanie.

