Przygotuj ciasto z owocami, a część mąki zastąp orzechami. Będzie zdrowsze i smaczniejsze

Świeże owoce są źródłem witamin i przeciwutleniaczy. Świetnym pomysłem będzie więc dodanie ich do ciasta, które bardzo szybko i łatwo przygotujesz, a jest naprawdę przepyszne. W celu podniesienia jego wartości odżywczej i zredukowania ilości glutenu połowa zwykłej mąki zastąpiona jest tu rozdrobnionymi orzechami, czyli „mąką” z orzechów. Najlepiej nadają się do tego celu orzechy laskowe. Dzięki temu zabiegowi zmniejsza się jednocześnie indeks glikemiczny tego ciasta, co oznacza, że po zjedzeniu nie występują gwałtowne wahania poziomu cukru.

Zalety wykorzystania w cieście orzechów laskowych

Orzechy laskowe zawierają nienasycone kwasy tłuszczowe, dzięki czemu wspierają pracę serca, obniżając poziom cholesterolu frakcji LDL, a podnosząc „dobry” cholesterol HDL. Uregulowanie poziomu cholesterolu ogranicza ryzyko miażdżycy a tym samym zawałów serca.

Dzięki dużej zawartości potasu orzechy obniżają ciśnienie krwi.

Mają dużo błonnika, który reguluje i wspomaga pracę jelit.

Dają na długo poczucie sytości, co sprzyja utrzymaniu prawidłowej wagi ciała.

Wskazówki do przygotowania ciasta

Ciasto najlepiej przygotować wykorzystując mikser kuchenny z końcówką do ucierania. Jeśli nie, można bez problemu skorzystać z drewnianego wałka i miski. Orzechy warto rozdrobnić bezpośrednio przed przygotowaniem ciasta, choć można użyć również dostępnych w sprzedaży zmielonych orzechów. Do ciasta dodajemy też owoce, które lubimy i które akurat mamy w domu, mieszając je dowolnie.

Przepis: Ciasto z orzechami i letnimi owocami Zdrowy deser z sezonowymi owocami. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 50 min. Liczba porcji 15 Składniki ok. 1/2 kilograma dowolnych owoców (maliny, borówki, brzoskwinie, morele)

3 jajka

130 g zmielonych orzechów laskowych

130 g mąki pszennej

2 łyżeczki proszku do pieczenia

160 g cukru

cukier waniliowy

kostka masła 200 g

cukier puder do posypania Sposób przygotowania Przygotuj owoceMaliny i borówki dodaj w całości, brzoskwinie lub morele pokrój na kawałki Przygotuj orzechyOrzechy wrzuć do młynka i zmiel na średnio grubą masę. Przygotuj ciastoUtrzyj miękkie masło z cukrem na białą masę, dodawaj stopniowo jajka, cały czas ucierając, następnie dodaj rozdrobnione orzechy, mąkę z proszkiem do pieczenia i wymieszaj. Ciasto będzie dość gęste. Ułóż ciasto na blaszceBlachę wyłóż papierem do pieczenia i posmaruj go odrobinę masłem. Wyłóż ciasto na blachę. Na cieście rozsyp owoce, wciskając je lekko w ciasto. Piecz ok. 45-50 minutWłóż blachę do nagrzanego do 175 st. C piekarnika i piecz, aż do zrumienienia ciasta.rnPodawaj posypane cukrem pudrem.

