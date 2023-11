Promocja na kaki w Lidlu. Jak jeść kaki i co z niego zrobić?

Jeśli nigdy nie jadłeś kaki, promocyjna cena to dobra okazja, aby spróbować nowych smaków. Jeśli znasz kaki – pradowpodobnie nie trzeba cię przekonywać do sięgnięcia po ten owoc. Od czwartku (16 listopada) do soboty (18 listopada) w Lidlu można kupić kaki po 1,79 zł zamiast po 3,49 zł. Promocja ma też warunki: można kupić w tej cenie maksymalnie cztery owoce, a kupon na promocję trzeba aktywować w aplikacji dla klientów.

Jak jeść kaki? Czy można jeść kaki ze skórką?

Kaki to egzotyczny owoc o intensywnej w kolorze pomarańczowej skórce i miąższu w takiej samej barwie. Można go spotkać także pod nazwami szaron (sharon), persymona czy hurma. Kaki można obrać, ale można też zjeść ze skórką – w tym drugim przypadku oczywiście trzeba ją dobrze umyć. Kaki zwykle łatwo się obiera – wystarczy cienkim nożykiem ściągnąć skórkę (jak ze sparzonego pomidora) lub po prostu wykorzystać obieraczkę do warzyw i owoców.

Najlepsze kaki to kaki dojrzałe. Takie owoce są lekko miękkie w dotyku i mają ładnie wybarwioną, pomarańczową, gładką skórkę. Jeśli owoce są niedojrzałe – daj im kilka dni, zanim ich użyjesz.

Co zrobić z kaki?

Kaki możesz po prostu zjeść (najwygodniej krojąc na mniejsze kawałki lub plasterki). To owoc, który doskonale pasuje zarówno do deserów jak i dań wytrawnych. W tej drugiej wersji przede wszystkim świetnie sprawdzi się w sałatkach, dając im słodyczy i koloru. Kaki pasuje do wszelkich sałatek z dodatkiem kurczaka, buraków, serów, orzechów. Dobrze jest przełamać wówczas słodki smak kaki czymś kwaśnym – wystarczy dobry sos winegret. Kaki pokrojone w plasterki możesz też kłaść na kanapki – wystarczy posmarować chleb dobrym twarożkiem, położyć plasterek kaki i posypać solą. Tu dobrze się sprawdzi także w towarzystwie długo dojrzewających szynek.

Kaki możesz śmiało dodawać także do różnego rodzaju koktajli, ale też deserów. Świetnie pasuje do serników i lekkich babeczek. Możesz je dodać do wszelkich deserów na zimno (krojone w plastry są też pyszną dekoracją – środek kaki wygląda wówczas jak niewielka gwiazdka), ale też kremów. Kaki będzie też dobrym dodatkiem do wszelkich deserowych sałatek owocowych.

