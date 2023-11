Najlepsze pomarańcze mają „pępek”! To od niego zależy, czy owoc będzie słodki i soczysty

Nie wyobrażamy sobie sezonu jesienno-zimowego bez pomarańczy. Jednak kupienie tych słodkich i soczystych to prawdzie wyzwanie. Tymczasem okazuje się, że można je znaleźć bez problemu, jeśli dokładnie przyjrzymy się skórce cytrusów.

Jak rozpoznać najlepsze pomarańcze?

Określenie „pomarańczowa skórka” kojarzy nam się głównie z cellulitem. Ale powstało nie bez powodu. To właśnie skórka pomarańczy jest kluczowa, aby określić, czy dany cytrus jest świeży, soczysty i słodki. Jaka powinna ona być, abyśmy mieli pewność, że kupujemy najlepszy jakościowo owoc?

Kluczowa jest obecność tzw. pępka, który znajduje się z jednej strony pomarańczy. To wybrzuszenie, które kształtem przypomina małą kuleczkę, dziurkę albo guzik, choć większość osób widzi w nim właśnie ludzki pępek. Jeśli zauważymy go w pomarańczy, będzie to znak, że owoc jest słodki. Wielce prawdopodobne, że w takim cytrusie nie znajdziemy też pestek!

Na co zwrócić uwagę, wybierając pomarańcze w sklepie?

Obecność „pępka” to jedno, ale warto również zwrócić uwagę na inne cechy owocu. Kluczowe jest dokładne obejrzenie skórki – czy jest w intensywnym pomarańczowym kolorze. I czy nie ma na niej żadnych plam i uszkodzeń, ponieważ może to świadczyć o tym, że owoc jest zepsuty. Nie zaleca się kupowania nienaturalnie lśniących cytrusów, ponieważ prawdopodobnie takie owoce zostały pokryte woskiem, aby przetrwały długi transport. Soczysta pomarańcza powinna pięknie i orzeźwiająco pachnieć i być sprężysta. Liczy się też jej waga, zbyt lekkie owoce powinny wzbudzić naszą wątpliwość. Być może są wysuszone i nieświeże.

Dlaczego warto jeść pomarańcze?

Pomarańcze są doskonałym źródłem witaminy C – w 100 g owocu jest jej około 70 mg, a większe okazy mogą zawierać nawet 100 mg. Znajdziemy w nim też beta-karoten, witaminę A, witaminy z grupy B oraz niektóre składniki mineralne: wapń, selen czy magnez. Ze względu na dużą zawartość flawonoidów, mają właściwości przeciwzapalne i silne działanie antyoksydacyjne. Właśnie z tego powodu spożywanie pomarańczy polecane jest przy chorobach autoimmunologicznych. Poza tym te cytrusy są niskokaloryczne. Jedna średniej wielkości pomarańcza, ważąca około 154 gramów, zawiera 80 kalorii, 19 g węglowodanów (14 g cukru i 3 g błonnika pokarmowego), 1 g białka, a do tego – 0 g tłuszczu. Te owoce mają niski indeks glikemiczny (IG) – od 35 (świeża pomarańcza) do 55 (sok pomarańczowy). Dowiedziono również, że spożycie pomarańczy oraz aromaterapia z użyciem ich olejków wpływa na oś podwzgórze-przysadka-nadnercze, uspokajająco działając na układ nerwowy.

