Promocja na mleko w Biedronce. Idealne do gorącej czekolady, kawy i herbaty po indyjsku

Litrowe Mleko UHT 3,2 proc. Mleczna Dolina można kupić w biedronkowej promocji za 2,29 za sztukę. To ponad złotówka taniej, niż cena regularna (3,49 zł). Promocja ma jednak warunki i ograniczenia. Jest dedykowana klientom posiadającym kartę Moja Biedronka. Limit na jednego klienta to 12 sztuk. Promocja trwa od poniedziałku 4 grudnia do środy 6 grudnia.

Do czego wykorzystać tłuste mleko?

Choć wiele osób unika mleka pełnotłustego, czyli takiego o zawartości 3,2 proc. tłuszczu, to właśnie takie mleko jest idealne do wielu zimowych, rozgrzewających napojów. Mleko tłuste najlepiej nadaje się np. do przyrządzenia gorącej czekolady – niezależnie od tego, czy robisz ją z proszku, czy z czekoladowych pastylek, czy masz specjalne „czekoladowe łyżeczki” do rozpuszczania.

Takie mleko jest też podstawowym dodatkiem do herbaty po indyjsku, która nazywa się masala czaj. To herbata gotowana ze specjalną mieszanką przypraw z dodatkiem cukru i tłustego mleka. Ten tradycyjny w Indiach napój (w Polsce można go skosztować w każdej hinduskiej restauracji) stawia na nogi i świetnie rozgrzewa. Aby zrobić masala czaj, wystarczy mieć dobrą herbatę, tłuste mleko i mieszankę przypraw do zrobienia takiego napoju (zwykle bez trudu można ją kupić w sklepach z kuchniami świata albo zamówić przez Internet). Mieszankę przypraw możesz zrobić także w domu – wykorzystaj nasz przepis na masala czaj.

Tłuste mleko to także najlepsze mleko dla baristów, także tych domowych. Mleko o zawartości tłuszczu pomiędzy 3 a 4 proc. pieni się najlepiej. Piana jest gęsta, ma przyjemną konsystencję i dobrze utrzymuje się na powierzchni kawy.

Jak przechowywać mleko w kartonikach?

Mleko UHT zwykle można przechowywać poza lodówką, ale tylko wówczas, jeśli jest zamknięte. Otwarty kartonik musi być przechowywany w lodówce. Zasady przechowywania zawsze podane są na opakowaniu produktu i należy ich przestrzegać, aby mleko jak najdłużej zachowało trwałość.

