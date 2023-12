Tanie cytrusy do niedzieli w Lidlu. W ofercie cytryny, pomarańcze, grejpfruty i pomelo

10 grudnia przypada niedziela handlowa, dlatego wszystkie promocje trwają aż do tego dnia. Tanie cytrusy w Lidlu to dobra okazja, żeby już zrobić część zakupów do świątecznych przysmaków z ich dodatkiem, albo po prostu: wykorzystać je na bieżąco. W ofercie są cytryny za 3,99 zł za kilogram (55 proc. taniej), pomarańcze premium za 4,99 zł za kilogram (44 proc.) taniej, grejpfruty za 4,79 zł za kilogram oraz pomelo czerwone za 8,99 zł za kilogram (25 proc. taniej).

Jak wykorzystać cytryny?

Oferta na tanie cytrusy w Lidlu to przede wszystkim bardzo atrakcyjna promocja na cytryny. Tez kolei możesz wykorzystać nie tylko do zrobienia pysznej zimowej herbatki z miodem i cytryną. Z cytryn zrobisz m.in.:

Jak właściwie przechowywać cytrusy?

Aby cytrusy wytrzymały jak najdłużej w dobrej formie wybieraj owoce twardsze i o ładnej, nieuszkodzonej skórce. Owoce cytrusowe najlepiej czują się przechowywane w przewiewnym, ale jednocześnie chłodnym miejscu: w temperaturze do ok. 6-8 stopni Celsjusza. W domowych warunkach dobrze się sprawdza lodówka – wówczas należy cytrusy trzymać w pojemniku przeznaczonym na owoce i warzywa.

Ozdoby świąteczne z cytrusów

Cytrusy – szczególnie pomarańcze – doskonale nadają się do zrobienia prostych i naturalnych ozdób bożonarodzeniowych. Świąteczny klasyk to pomarańcza nadziewana goździkami. Ale goździkami można nadziać również samą skórkę z obierania pomarańczy – to naturalny odświeżacz powietrza o obłędnym zapachu. Plasterki pomarańczy, cytryn i grejpfrutów można wysuszyć i zrobić z nich ozdoby na choinkę czy zawieszki do prezentów.

