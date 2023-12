Cukier za złotówkę, tanie masło i jajka w Biedronce. Można zaopatrzyć się na święta

Boże Narodzenie coraz bliżej, więc dla tych, którzy już planują świąteczne wypieki takie promocje to przede wszystkim możliwość zaoszczędzenia na zakupach. W niedzielę handlową (10 grudnia) w Biedronce można kupić w atrakcyjnych cenach cukier, masło i jajka.

Cukier za złotówkę, tanie masło i promocja na jajka

Promocje, jak zawsze, mają jednak swoje warunki. Klienci, którzy zrobią zakupy za minimum 199 zł mogą kupić kilogram cukru tylko za złotówkę, czyli 82 proc. taniej. Oferta obowiązuje na cukier Sweet Family, Diamant, Królewski i Polski Cukier. Jeden klient może w niedzielę 10 grudnia kupić dwa opakowania cukru w takiej cenie. 10 grudnia obowiązuje również specjalna promocja na masło. Z kartą Moja Biedronka każdy może kupić dwie kostki masła Mleczna Dolina w ofercie "drugi produkt gratis". To oznacza, że cena za kostkę masła wyniesie 2,99 zł. Jeśli ktoś chce kupić więcej masła, również do niedzieli trwa promocja na to samo masło „33 proc. taniej przy zakupie 3” – na jedną kartę Biedronki można kupić 6 sztuk masła dziennie w tej cenie.

Jeśli ktoś planuje zakupy pod kątem świątecznych wypieków, warto też zwrócić uwagę na ofertę na wszystkie jajka z chowu ściółkowego. Niezależnie od opakowania, obowiązuje tu zasada: „drugi tańszy produkt 40 proc. taniej”. Również do niedzieli trwa oferta na twaróg sernikowy President: kilogramowe wiaderko kosztuje 7,99 zł (52 proc. taniej).

Lista przepisów do wykorzystania na święta

Niemal do wszystkich tradycyjnych bożonarodzeniowych wypieków niezbędne są właśnie masło, cukier i jajka. Jeśli jeszcze nie masz pomysłu, co upiec w te święta, możesz skorzystać z naszych sprawdzonych przepisów na pyszne, bożonarodzeniowe wypieki:

W przypadku większych zakupów masła, jajek i cukru, w przypadku dwóch pierwszych produktów trzeba zwrócić na datę ważności i przechowywać je w lodówce. Cukier jest z kolei jednym z tych produktów, które terminu ważności nie mają.

