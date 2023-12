Tani karp w Biedronce i Lidlu. Jak przechowywać karpia w lodówce?

Dwa popularne markety przygotowały w tym tygodniu promocję na karpia. 17 grudnia jest niedzielą handlową, więc oferta trwa właśnie do niedzieli. W obu sklepach promocja dotyczy świeżych karpi sprzedawanych na tackach. W Lidlu 100 g takiego karpia – polski świeży karp, płat ze skórą – kosztuje w promocji 3,29 za 100 g (52 proc. taniej), z kolei w Biedronce za płat ze skórą z karpia świeżego Marinero trzeba zapłacić 3,19 zł za 100 g (28 proc. taniej od ceny regularnej). Biedronka zastrzega, że oferta jest ważna do wyczerpania zapasów i dostępna jedynie w wybranych sklepach sieci.

Jak przechowywać świeżego karpia?

Świeżą rybę należy przechowywać w lodówce. Jeśli kupujecie karpia na tackach, należy bezwzględnie trzymać się terminów przydatności podanych na opakowaniu. Takie ryby zwykle mogą mieć nawet tydzień ważności. Świeżą rybę można także zamrozić, jednak zawsze wcześniej trzeba się upewnić, czy produkt nie był już wcześniej rozmrażany (taka informacja musi znaleźć się wówczas na etykiecie ryby).

Jeśli kupujesz świeżą rybę na wagę, termin przydatności będzie jeszcze krótszy. Takiego karpia zwykle nie należy przechowywać w domowych warunkach dłużej, niż dwa dni. Takiego karpia można zamrozić.

Co zrobić z płatów z karpia ze skórą?

Płat z karpia ze skórą to kawałek ryby po usunięciu głowy, płetw, kręgosłupa i wnętrzności. Wiele osób pyta, czy płat z karpia ma ości. Tak – płat z karpia ma charakterystyczne, mniejsze, ale dość twarde ości. Takie karpia można wykorzystać na wiele sposób: usmażyć w kawałkach, upiec, zrobić karpia w galarecie czy dodać do zupy rybnej. Można z niego zrobić także rybę gotowaną na parze (wiele osób w święta tak przyrządza karpia). Tak naprawdę płat z karpia, który jest sprzedawany na tackach, można wykorzystywać do przyrządzenia wigilijnych dań dokładnie tak samo, jak całą, świeżą rybę.

