Łącz te dwa warzywa na różne sposoby! Dzięki temu obniżysz ciśnienie i poziom cukru

O tym, że buraki i czosnek powinniśmy spożywać razem jak najczęściej (nie tylko w czerwonym barszczu wigilijnym), informują powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne.

Co daje połączenie czosnku z burakiem?

Burak i czosnek to idealna para nie tylko pod względem smaku, choć i w tej kwestii są doskonale dopasowane. Czosnek swoją ostrością podbija ziemisty i słodkawy smak buraka, który dla wielu osób jest trudny do zaakceptowania. Regularnie spożywanie tego warzywnego duetu działa prozdrowotnie, wzmacniając odporność organizmu.

Spożywanie obu warzyw korzystnie wpływa na trawienie i pracę całego układu pokarmowego. Dodatkowo, ze względu na dużą zawartość błonnika, czosnek świetnie działa na jelita – jest naturalnym prebiotykiem, czyli dostarcza florze bakteryjnej niezbędnych składników odżywczych. Łagodzi dolegliwości układu pokarmowego, zapobiega wzdęciom i rozwiązuje problemy z zaparciami. W zestawieniu z burakiem oczyszcza wątrobę, chroniąc ją przed toksynami i niszcząc pasożyty jelitowe.

Połączenie czosnku i buraka jest też niezastąpione w kwestii podnoszenia odporności, ponieważ oba warzywa działają przeciwbakteryjnie. Dodatkowo obniżają poziom cholesterolu we krwi i mają właściwości przeciwzakrzepowe. Miks tych warzyw polecany jest również osobom z insulinoopornością, ponieważ pomaga utrzymać właściwy poziom cukru.

Czosnek i burak solo – tak też warto je jeść!

Mimo że te dwa warzywa najskuteczniej działają razem, warto jeść je również solo. Głównym atutem czosnku jest zawartość alliny, czyli siarkoorganicznego związku chemicznego, znanego z właściwości bakteriobójczych. Allina zabija bakterie skuteczniej niż penicylina! Zaleca się, aby jak najczęściej włączać to warzywo do swojej diety, a najlepiej zjadać od 1 do 2 ząbków czosnku dziennie. Czosnek spożywany solo (choć w duecie z burakiem również) zapobiega powstawaniu żylaków oraz chroni przed chorobą wieńcową i miażdżycą. Czosnek jest też silnym przeciwutleniaczem – opóźnia procesy starzenia.

Natomiast jedzenie buraków dostarcza organizmowi bioaktywnych związków takie jak polifenole, karotenoidy, betalaniny oraz kwas askorbinowy. W tym warzywie znajdziemy witaminy z grupy B i C, beta-karoten oraz foliany, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Ponadto to warzywo wykazuje właściwości antynowotworowe. Dodatkowo wspomaga koncentrację, reguluje cykl snu, łagodzi napięcie emocjonalne i niweluje uderzenia gorąca.

W jakich daniach najlepiej łączyć czosnek z burakiem?

Przykładów dań, w których można połączyć czosnek z burakiem, jest bardzo dużo. Są to m.in. koktajle i mikstury przygotowane na bazie surowych warzyw, ale też zupy, kiszonki, sałatki czy surówki.

Przykładowe dania z burakiem i czosnkiem:

buraczki zasmażane z czosnkiem,

zakwas z buraków,

sałatka z buraków, czosnku i sera feta,

buraczki marynowane z czosnkiem,

kiszone buraki,

zupa krem z buraczkami,

czerwony barszcz.

Burak i czosnek – kto powinien unikać tego połączenia?

Połączenie tych dwóch warzyw nie zawsze sprawdza się u osób, które mają wrażliwy żołądek. Czosnku w surowej postaci nie powinny jeść w nadmiarze kobiety ciężarne, ponieważ może on podrażnić wątrobę. Natomiast spożywanie surowego buraka nie jest polecane osobom cierpiącym na dnę moczanową, reumatyzm i kamicę nerkową (ze względu na zawartość szczawianów).