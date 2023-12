Tanie awokado w Lidlu. Możesz je wykorzystać do sylwestrowych przekąsek

Wśród promocji w Lidlu na ostatnie dni roku królują produkty, które można wykorzystać do zrobienia sylwestrowych przekąsek. To m.in. ser mozarella (w promocji 1+1 gratis) czy tańsze o 48 proc. pomidory. Do soboty w Lidlu można kupić też tanie awokado po 3,79 zł za sztukę. To 45 proc. mniej od ceny regularnej, która wynosi 6,99 zł. Przy okazji warto też zwrócić uwagę na tanie limetki, które doskonale sprawdzą się duecie z awokado (awokado skropione sokiem z limetki nie ściemniej), ale można je też wykorzystać do imprezowych drinków. Limetki w promocji można kupić po 0,69 zł za sztukę, czyli 61 proc. taniej, niż zwykle.

Tanie awokado w Lidlu. Jak wybrać dobre awokado?

Wybierając awokado, warto zwrócić uwagę przede wszystkim na kolor skórki. Nie powinna ona mieć brązowych plam i przebarwień. Lepiej unikać też owoców z widocznymi uszkodzeniami. Skórka awokado powinna być jędrna i sprężysta. Niedojrzałe awokado jest twarde – miąższ awokado staje się miękki wraz z jego dojrzewaniem. Można kupić twarde awokado – ale wówczas potrzebuje ono kilku dni, aby dojrzeć.

Sylwestrowe przekąski z awokado

Awokado daje wiele możliwości kulinarnych ze względu na swój dość neutralny smak. To dodatki sprawiają, że smakuje wybornie. Z awokado możesz zrobić np. tradycyjne guacamole, które świetnie się sprawdza na imprezach albo coś bardziej wyszukanego, czyli np. tatar z łososia i awokado. Możesz też postawić na szybką sałatkę z jajek i awokado – zrobisz ją dosłownie w 15 minut, a na imprezie możesz podawać ją na krakersach lub kawałkach bagietki. Awokado można dodawać także do innych sałatek.

Dojrzałe awokado może być także bazą do zrobienia lekkiego i zdrowego sosu, który idealnie sprawdzi się jako dodatek do innych imprezowych przekąsek: krakersów, włoskich paluszków grissini, pieczonych ziemniaków czy różnego rodzaju chipsów. Wykorzystaj nasz przepis na lekki sos z awokado.

