Śląski ser został uznany za jeden z najlepszych na świecie. Oscypek został z tyłu

Portal kulinarny Taste Atlas od lat publikuje zestawienia artykułów spożywczych. Poszczególne klasyfikacje powstają w oparciu o punkty przyznawane przez internautów. W głosowaniu na najlepsze sery wzięło udział ponad 24 tysiące osób. Ocenie poddano przeszło 1350 produktów z całego świata.

Polskie sery docenione na świecie

Śląska gołka to ser, który znalazł się w czołówce najlepszych serów wędzonych na świecie (przyznano jej drugie miejsce). Wytwarza się go z mleka krowiego pozyskiwanego od krów z rasy górskiej czerwonej. Śląska gołka ma delikatny, lekko słony smak, miękki, elastyczny miąższ, lekko połyskującą skórkę i walcowaty kształt. Znajduje szerokie zastosowanie w kuchni. Gołkę można zapiekać, grillować albo smażyć na patelni. Ser świetnie sprawdza się także jako samodzielna przekąska albo dodatek do sałatek.

Duże uznanie zyskały również inne wędzone przysmaki z Polski. Tuż za podium uplasowała się redykołka z Podhala i Beskidu Śląskiego. To produkt wytwarzany z resztek przetworzonego bundzu, czyli sera owczego. Jego „znakiem rozpoznawczym” jest nietypowy kształt. Często nawiązuje swoją formą do różnego rodzaju zwierząt, na przykład owiec, kur czy niedźwiedzi. Ma słony smak z nutą pikanterii. Zazwyczaj wykorzystuje się ją jako przekąskę.

Dziewiąta pozycja w kategorii najlepszych serów wędzonych na świecie należy natomiast do oscypka, tradycyjnie wyrabianego z owczego mleka. Do jego niewątpliwych atutów zalicza się bogaty smak z wyraźnie wyczuwalną nutą palonego drewna. Świetnie komponuje się z żurawiną. Pasuje również do makaronów, kanapek czy zapiekanek. Poza tym można go jeść jako samodzielną przekąskę.

Włoskie sery najlepsze na świecie

Miano najlepszego sera na świecie zdobył Parmigiano Reggiano, zwany potocznie parmezanem. Wytwarza się go z półtłustego, surowego, krowiego mleka. Ma orzechowy posmak i ziarnistą konsystencję. To popularny dodatek do makaronów i pizzy. Doskonale współgra również z owocami (na przykład gruszkami czy figami) oraz warzywami. Włochy zwyciężyły nie tylko w kategorii ogólnej. Przysmaki z Italii zajęły pierwsze miejsca również w czterech odrębnych kwalifikacjach (twarde sery, sery z mleka krowiego, sery o naturalnej skórce, sery wędzone).

