Mleko i olej za darmo w Lidlu. Trzeba się spieszyć

Akcja promocyjna jest skierowana do posiadaczy aplikacji LIDL Plus. Należy pobrać darmowe oprogramowanie ze sklepu internetowego, zainstalować je na swoim telefonie z systemem Android lub iOS, a następnie aktywować specjalny kupon. Warto to zrobić bowiem w zamian otrzymuje się wiele atrakcyjnych ofert rabatowych. Sprawdź, jakie jeszcze warunki trzeba spełnić, by skorzystać z promocji na mleko i olej.

Darmowe mleko w Lidlu

Od poniedziałku, 4 marca, Lidl „rozdaje” mleko UHT marki Pilos 3,2% za darmo. By skorzystać z tej okazji, trzeba aktywować kupon w aplikacji LIDL Plus i nabyć trzy jednolitrowe kartony mleka. Wówczas klient otrzyma w gratisie dodatkowe trzy litry nabiału. Obowiązuje jednak pewien limit. Na jeden kupon przypada wyłącznie sześć opakowań. Każdy kolejny produkt ze wskazanej kategorii będzie sprzedawany po cenie regularnej. Warto się pospieszyć, bo akcja promocyjna trwa tylko jeden dzień.

Zakupione mleko można bez większego problemu przechować w temperaturze pokojowej (jednak nie wyższej niż 25 stopni Celsjusza) do momentu otwarcia. Produkty typu UHT są poddawane specjalnej sterylizacji. Podgrzewa się je do bardzo wysokiej temperatury sięgającej 135-150 stopni Celsjusza, a następnie błyskawicznie schładza. Zastosowanie tej metody niszczy florę bakteryjną mleka. W rezultacie znacznie spowalnia proces psucia się nabiału.

Jak zdobyć darmowy olej w Lidlu?

Promocja na olej rzepakowy – 1+1 gratis – obowiązuje 5 marca. Dotyczy produktu marki Vita D’or. Klienci, którzy aktywują kupon w aplikacji LIDL Plus i zakupią jeden litr tłuszczu, drugą sztukę otrzymają za darmo. Obowiązuje limit dwóch opakowań na kupon. Pozostałe będą sprzedawane po regularnej cenie.

Zapas oleju może się przydać podczas przygotowań do Świąt Wielkanocnych. Należy pamiętać, by przechowywać go w chłodnym, zacienionym miejscu, z dala od promieni słonecznych i źródeł ciepła, takich jak grzejnik, piec czy kuchenka. Trzymany w niewłaściwych warunkach straci swoje właściwości i zjełczeje.

