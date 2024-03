Lidl kusi fanów kawy. Spieszcie się, bo niektóre obniżki cen trwają tylko 1 dzień

W tym tygodniu w Lidlu taniej można kupić zarówno kawę ziarnistą, jak i mieloną. Akcja dotyczy jednak tylko wybranych marek produktów. Klienci mają więc mocno ograniczony wybór. Istnieją też inne warunki, które trzeba spełnić, by skorzystać ze zniżek. Poznajcie szczegóły.

Tania kawa w Lidlu – zasady promocji

Promocje na kawę są dedykowane posiadaczom aplikacji Lidl Plus. To darmowe oprogramowanie. Trzeba je pobrać ze sklepu internetowego, zainstalować na swoim telefonie i aktywować specjalny kupon. Sama procedura nie jest zbyt skomplikowana i zajmuje zaledwie kilka minut. Ta odrobina wysiłku się opłaca. Dzięki niej można odciążyć domowy budżet i sporo zaoszczędzić.

Pierwsza akcja promocyjna dotyczy kawy mielonej Tchibo Eduscho Family. Na jeden kupon można otrzymać dwa opakowania produktu, w tym jedno gratis. Trzeba się jednak śpieszyć, bo ta oferta obowiązuje tylko przez jeden dzień – wtorek (12 marca 2024 roku). Dla miłośników kawy ziarnistej sieć Lidl również przygotowała ciekawe rabaty. Taniej będzie można kupić Lavazzę (Crema Classico lub Dolce). By skorzystać z oferty, trzeba aktywować kupon i nabyć minimum dwa produkty (maksymalnie cztery). Wówczas za jedno opakowanie zapłacimy 44,99 złotych. Cena regularna wynosi 59,99 złotych. Oznacza to, że zaoszczędzimy 14 złotych na jednym artykule. Promocja trwa od poniedziałku do środy (11-13 marca 2024 roku).

Tanie mleko do kawy (i nie tylko) w Lidlu

Lubcie kawę z mlekiem? Ten dodatek do „małej czarnej” też możecie kupić ze zniżką. Promocja obejmuje produkt marki MLEKPOL – mleko UHT 3,2 procent Mazurski Smak kosztuje 1,65 złotych przy zakupie 6 sztuk. Dodatkowo, by skorzystać z rabatu. trzeba aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus. Nie zwlekajcie, bo oferta obowiązuje tylko w poniedziałek, 11 marca 2024 roku. Zakupione mleko przyda się nie tylko jako dodatek do kawy, ale również składnik różnych wielkanocnych wypieków. Warto więc zrobić odpowiednie zapasy jeszcze przed świętami.

