Lidl rozdaje mięso za darmo, ale tylko przez 1 dzień. Trzeba się spieszyć

Lidl kusi klientów atrakcyjnymi rabatami. Po obniżonej cenie można nabyć mnóstwo różnych podstawowych produktów, które wiele osób na co dzień wykorzystuje w swojej kuchni. Warto zwrócić szczególną uwagę między innymi na ofertę dotyczącą jednego z najpopularniejszych rodzajów mięs.

Promocja na mięso mielone w Lidlu

Jeśli masz w planach zakup mięsa na obiad, zajrzyj do Lidla. Sieć sklepów rozdaje je za darmo. Trzeba się jednak pospieszyć, bo akcja trwa tylko jeden dzień – w poniedziałek, 15 kwietnia 2024 roku. Promocja dotyczy mięsa mielonego z szynki wieprzowej. By z niej skorzystać, musisz nabyć jedno opakowanie produktu o wadze 500 gramów i aktywować specjalny kupon w aplikacji Lidl Plus. Wtedy drugie opakowanie mięsa otrzymasz gratis. Akcja ma jednak swoje ograniczenia. Na jeden kupon możesz nabyć wyłącznie 2 sztuki produktu.

Lidl Plus to darmowa aplikacja zakupowa, w której klienci mogą znaleźć kupony promocyjne na różnego rodzaju artykuły. Wystarczy pobrać oprogramowanie ze sklepu internetowego i zainstalować ją na swoim telefonie komórkowym, a potem aktywować interesujący kupon. Cała operacja jest banalnie prosta i nie powinna sprawić nikomu większych trudności.

Co zrobić z mięsa mielonego?

Mięso mielone można wykorzystać na wiele różnych sposobów – nie tylko do zrobienia soczystych kotletów, ale również pulpetów, zapiekanek i farszu do pierogów, a także wielu innych dań. Jeśli lubisz włoską kuchnię, przygotuj z niego sos do spaghetti bolognese. Możesz też pokusić się o przyrządzenie potrawy teksańskiej – chili con carne albo greckiej kofty. Wybór należy do ciebie.

