Uważaj na te oznaczenia produktów. Brzmią podobnie, ale znaczą co innego. Większość osób je myli

„Bez cukru” i „bez dodatku cukru”. Te wyrażenia pojawiają się na różnego rodzaju artykułach spożywczych, na przykład jogurtach, serkach homogenizowanych czy rozmaitych słodkościach lub słonych przekąskach. Mają ułatwiać konsumentom rozpoznanie zdrowszych i mniej kalorycznych produktów. Między wskazanymi stwierdzeniami istnieje jednak pewna zasadnicza różnica, z której nie każdy zdaje sobie sprawę.

Bez cukru i bez dodatku cukru – co znaczą te wyrażenia?

Artykuły spożywcze „bez cukru” nie zawierają białego cukru, zwanego również stołowym. Nie mają też w swoim składzie żadnych produktów będących źródłem tego składnika, na przykład miodu, owoców czy syropów owocowych. Można w nich natomiast znaleźć różnego rodzaju słodziki, na przykład erytrol czy ksylitol. Warto podkreślić, że tego typu substancje mają znacznie mniej kalorii niż tradycyjny, biały cukier oraz charakteryzuje je niski indeks glikemiczny (IG). Nie powodują więc nagłych wahań poziomu glukozy we krwi. Są polecane osobom na diecie redukcyjnej, które chcą zrzucić nadprogramowe kilogramy, a także pacjentom z cukrzycą i insulinoopornością.

Natomiast artykuły spożywcze„bez dodatku cukru” nie zawierają żadnego dodatkowego cukru prostego ani dwucukru (fruktozy, sacharozy, glukozy). Mogą mieć jednak w swoim składzie owoce soki owocowe lub inne produkty zapewniające naturalną słodycz (rodzynki, suszone morele, daktyle etc.). Dlatego osoby z nadwagą lub zaburzeniami metabolicznymi powinny na nie uważać. Hasło „bez dodatku cukru” nie oznacza, że w danym artykule spożywczym nie znajdziemy cukrów. Pochodzą one jednak z naturalnego źródła. Nie zostały wytworzone sztucznie.

Czym grozi spożywanie nadmiernych ilości cukru?

Spożywanie dużych ilości cukru może prowadzić, jak wskazuje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej, może prowadzić do niedoboru innych składników odżywczych. Poza tym zwiększa ryzyko wystąpienia różnego rodzaju problemów zdrowotnych, na przykład cukrzycy typu drugiego, otyłości, miażdżycy, zawału serca, udaru mózgu czy chorób neurodegeneracyjnych. Eksperci zalecają, by tylko 10 procent całkowitej energii dostarczanej do organizmu pochodziła z trawienia cukrów. Najlepiej ograniczyć ich spożycie do minimum i wyeliminować z jadłospisu słodycze i słone, wysoce przetworzone przekąski.

Czytaj też:

Trzy subtelne oznaki cukrzycy, które wiele osób bagatelizuje. Gdy je zauważysz, pędź do lekarzaCzytaj też:

Dietetyczne ciasto marchewkowe bez cukru robi furorę. Wybieram do niego też konkretny rodzaj mąki