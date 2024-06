Atrakcyjna oferta na mleko w Biedronce. Cena za litr spada poniżej 2 zł

Mleko to jeden z tych produktów, którego na ogół nie może zabraknąć w kuchni. Można je wykorzystać na wiele różnych sposobów. Świetnie dopełnia smak porannej kawy czy herbaty. Jest też nieodzownym składnikiem wielu koktajli i deserów, na przykład naleśników, racuchów oraz różnego rodzaju ciast. Wykorzystuje się go też do przygotowania owsianek, omletów czy zapiekanek.

Darmowe mleko w Biedronce – warunki oferty

Promocja na mleko jest skierowana do wszystkich posiadaczy karty lub aplikacji Moja Biedronka. Obie możesz zdobyć bez większego wysiłku i to za darmo. Kartę wyrobisz w każdym sklepie sieci. Aplikację natomiast znajdziesz w ogólnodostępnym sklepie internetowym. Wystarczy, że ściągniesz oprogramowanie i zainstalujesz na swoim smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym. Cały proces zajmie ci zaledwie chwilę.

Oferta dotyczy konkretnego produktu. Promocją objęto Mleko UHT 2% Wypasione. By z niej skorzystać, musisz kupić 12 litrów mleka. Wtedy sześć kartonów włożonych do koszyka otrzymasz za darmo. W praktyce oznacza to, że za jeden litr mleka zapłacisz 1,99 zł. Warto podkreślić, że cena regularna (poza obniżką) wynosi 3 złote 99 groszy. Oszczędność sięga więc 50 procent.

Warto jednak podkreślić, że przedstawiona oferta ma swoje ograniczenia. Na jedną kartę lub aplikację możesz kupić tylko 12 kartonów mleka dziennie. Co więcej, oferta obowiązuje tylko kilka dni – od poniedziałku do środy (10-12 czerwca 2024 roku). Trzeba się zatem pospieszyć, by uzupełnić zapasy

Mleko UHT – co to znaczy?

Skrót UHT pochodzi od słów Ultra High Temperature i jest wykorzystywany do oznaczania produktów poddawanych pasteryzacji w bardzo wysokiej temperaturze (135-150 stopni Celsjusza) przez co najmniej 2 sekundy. Zastosowanie tej metody sprawia, że mleko dłużej zachowuje swoją świeżość i nie wymaga specjalnych warunków przechowywania. Do momentu otwarcia może być trzymane w temperaturze pokojowej (nie większej jednak niż 25 stopni Celsjusza). Gdy zostanie napoczęte, trzeba umieścić je w lodówce i zużyć w ciągu 48 godzin.

