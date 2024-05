Dodaję do owsianki nieoczywisty składnik. Dzięki niemu mój metabolizm rusza z kopyta

Owsianka często gości na polskich stołach. Zresztą trudno się temu dziwić. Jest pyszna, pożywna, a jednocześnie prosta oraz szybka w przygotowaniu. Poza tym ma wiele prozdrowotnych właściwości. Można je wzmocnić poprzez wzbogacenie składu posiłku o różnego rodzaju dodatki. Na liście znajdują się między innymi owoce, orzechy, nasiona chia czy przyprawy (cynamon, kardamon, kurkuma itp.). Ja ostatnio sięgnęłam po inny, mniej oczywisty produkt, czyli masło klarowane (ghee). To był strzał w dziesiątkę.

Jak zrobić owsiankę z masłem klarowanym?

Przyrządzenie owsianki z masłem klarowanym nie jest skomplikowane ani pracochłonne. Zajmuje naprawdę mało czasu. Wystarczy około 10-15 minut. To danie doskonale sprawdza się na śniadanie. Świetnie smakuje, syci na długo, a w dodatku ma wiele cennych właściwości.

Przepis: Owsianka z masłem ghee

Składniki:
5 łyżek płatków owsianych

250 ml mleka roślinnego

1 łyżka masła klarowanego

dowolne dodatki Sposób przygotowania Szykowanie płatkówPłatki zalej mlekiem i gotuj do momentu, aż będą gęste i miękkie. Na koniec dołóżcie masło klarowane i wymieszajcie składniki. Podawanie owsiankiDo owsianki możecie dodać różne dodatki, na przykład owoce, masło orzechowe, miód, cynamon, kardamon, kakao, gorzką czekoladę itp.

Dlaczego dodanie do owsianki masła klarowanego to dobry pomysł?

Masło klarowane dostarcza organizmowi wielu mikroelementów, między innymi witaminy K, D, E i A. Dzięki obecności kwasu masłowego przyspiesza proces oczyszczania organizmu z toksyn i wpływa pozytywnie na pracę przewodu pokarmowego. Utrzymuje prawidłowe pH w jelitach, regeneruje ich błonę śluzową i zmniejsza ryzyko powstawania zmian nowotworowych w komórkach tego narządu. Co więcej, wykazuje działanie przeciwzapalne. Usprawnia też metabolizm i spalanie tkanki tłuszczowej, a w efekcie ułatwia zrzucanie nadprogramowych kilogramów.

Masło ghee jest lepiej przyswajane przez organizm niż inne rodzaje tłuszczu. Zapobiega powstawaniu dolegliwości gastrycznych, takich jak na przykład zaparcia, wzdęcia czy biegunki. W dodatku wzmacnia układ odpornościowy i poprawia funkcjonowanie mózgu. Ma też właściwości antyoksydacyjne i zwalcza szkodliwy wpływ wolnych rodników.

Jak powstaje masło klarowane?

Masło klarowane otrzymuje się w procesie powolnego podgrzewania klasycznego masła. Wysoka temperatura wytrąca z niego wodę oraz stałe cząstki mleka. Rozpuszczone masło ma żółty kolor i lekko orzechowy smak. Świetnie nadaje się do smażenia. Może być też wykorzystane jako smarowidło do kanapek albo zagęszczacz do sosów i zup.

