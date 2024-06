Dodaj łyżeczkę do kawy, a twój mózg wskoczy rano na wyższe obroty. Będzie jak brzytwa

Kawa doskonale komponuje się z wieloma różnymi dodatkami. Najpopularniejsze to mleko i cukier, ale na tych dwóch składnikach lista możliwości wcale się nie kończy. Mała czarna tworzy również świetny duet z cynamonem, kardamonem, imbirem, kurkumą czy pastą tahini. Wspaniale łączy się również z kakao. I to właśnie na ostatni z wymienionych produktów chcielibyśmy dziś zwrócić waszą uwagę. Dzięki tej przyprawie kawa zyskuje nie tylko ciekawy smak, ale też więcej cennych właściwości.

Jak przygotować kawę z kakao?

Sposób jest prosty i nie wymaga żadnych specjalnych zabiegów ani skomplikowanego sprzętu. Wystarczy wsypać do filiżanki łyżeczkę kawy i łyżeczkę kakao a całość zalać gorącą wodą i zamieszać. Można też rozrobić łyżeczkę kakao z niewielką ilością wody (dwie łyżki) i taką miksturę wlać do zaparzonego już espresso. Bardzo ważne jest to, by sięgać wyłącznie po naturalne kakao.

Dlaczego warto dodać kakao do kawy?

Kakao jest uznawane za jeden z najzdrowszych dodatków do kawy. Zresztą nie bez powodu określa się je mianem superfood. Ten składnik ma w sobie wiele cennych związków ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Zawiera między innymi wapń, żelazo, fosfor, cynk, potas i witaminy z grupy B. Wykazuje również silne działanie antyoksydacyjne. Neutralizuje szkodliwy wpływ wolnych rodników. Spowalnia procesy starzenia się komórek. Obniża poziom „złego cholesterolu”, Zapobiega powstawaniu zakrzepów w krwi i zmniejsza ryzyko wystąpienia miażdżycy.

Kakao wpływa też pozytywnie na pracę układu nerwowego. Zawiera kofeinę oraz teobrominę. Poprawia koncentrację i ułatwia przyswajanie nowych informacji. Jednocześnie znosi zmęczenie oraz senność. W rezultacie wzmacnia pobudzający działanie kawy. Potwierdziły to eksperyment przeprowadzony przez amerykańskich naukowców na Clarkson University of Georgia. Uczestnicy badania, którzy pili kakao z kofeiną osiągały wyższe wyniki w testach funkcji poznawczych niż osoby, którym serwowano zwykłe kakao. Popełniali też mniej błędów i wykazywali się wyższą motywacją do działania.

