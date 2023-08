Prosty przepis na domowy sok z malin. Będzie idealny na jesienne dni

Maliny są jednymi z ulubionych owoców Polaków. Zajadamy się nimi podczas sezonu, przygotowuje się z nich także różnego rodzaju przetwory. Jednym z pomysłów na wykorzystanie tych owoców jest zrobienie z nich domowego soku z malin. Będzie on świetnym dodatkiem do herbaty na jesienne wieczory. Możecie wykorzystać go też podczas przygotowywania różnego rodzaju deserów. Idealnie sprawdzi się także jako naturalny środek w walce z przeziębieniem. Taki sok z malin bez trudu znajdziecie niemal w każdym sklepie, jednak robiąc go samodzielnie, będziecie mieć pewność, że nie zawiera szkodliwych dodatków w postaci sztucznych barwników oraz konserwantów.

Jak zrobić domowy sok z malin?

Sezon na maliny nie trwa długo, dlatego warto zrobić z nich przetwory, by moc delektować się ich smakiem również później. Samodzielne przygotowanie soku z malin, wbrew pozorom, wcale nie zajmuje dużo czasu. Do jego zrobienia możecie wykorzystać też mrożone maliny, jednak najbardziej wartościowy będzie przygotowywany ze świeżych owoców. Najcenniejszy dla zdrowia jest sok z malin w czystej postaci, czyli tłoczony na zimno. W domowych warunkach jednak trudno jest to zrobić, dlatego przygotowuje się go poprzez tłoczenie „na ciepło” w garnku lub specjalnym sokowniku. Taki domowy sok z malin możecie zrobić w kilku wersjach: tradycyjnej, do którego dodaje się cukier, ale też w wersji bez dosładzania oraz z różnymi dodatkami – świetnie sprawdzi się między innymi wanilia. Jeśli jesteście wielbicielami tych owoców – możecie również przygotować maliny w syropie.

Przepis: Domowy sok z malin Sok z malin jest pyszny i zdrowy, a w dodatku do jego przygotowania będziecie potrzebować jedynie trzech składników. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 15 Składniki 1 kg świeżych malin,

400 g cukru,

świeżo wyciśnięty sok z jednej cytryny. Sposób przygotowania Wybierzcie malinyNajpierw przebierzcie maliny, wybierając te dojrzałe i nieuszkodzone. Następnie wsypcie je do garnka. Dodajcie pozostałe składnikiDo garnka z malinami dosypcie również cukier. Możecie lekko ugnieść maliny z cukrem przy pomocy drewnianej łyżki – tak, by powstała papka. Nie będziecie musieli wtedy czekać, aż owoce same puszczą sok. Podgrzejcie maliny z cukremGarnek z malinami i cukrem umieśćcie na kuchence, Ustawcie średnią moc palnika i mieszajcie całość drewnianą łyżką. Od zagotowania do wyłączania palnika nie powinno minąć więcej niż 10 minut. W tym czasie owoce puszczą sok, a cukier całkowicie się rozpuści. Przecedźcie zawartość garnkaZawartość garnka przecedźcie do drugiego garnka przez sitko (musi być ono na tyle gęste, by nie przepuściło pestek malin). Do garnka z sokiem z malin wlejcie sok wyciśnięty z cytryny. Zagotujcie sok z malinOdcedzony sok z malin ponownie zagotujcie, a następnie jeszcze wrzący przelejcie do przygotowanych wcześniej słoików. Odwróćcie je do góry dnem i zostawcie na około 10 minut. Pasteryzacja nie będzie już potrzebna.

Sok z malin – właściwości zdrowotne

O dobroczynnych właściwościach malin i soku przygotowanym z tych owoców słyszał chyba każdy. Okazuje się jednak, że regularne spożywanie tego napoju sprawdza się nie tylko podczas przeziębienia, ale też pomaga uniknąć wielu dolegliwości i wspomaga walkę z już istniejącymi. Jest źródłem potasu, magnezu i wapnia – składników, które wspomagają pracę serca.

Maliny charakteryzują się wysoką gęstością odżywczą, co oznacza, że w niewielkiej objętości znajduje się duża ilość składników odżywczych. Są bogactwem witamin i minerałów. Mają właściwości antyoksydacyjne i przeciwzapalne, wykazują również działanie antynowotworowe, a także chronią przed chorobami układu krążenia. Dodatkowo regulują pracę przewodu pokarmowego, działają przeciwwirusowo i przeciwbakteryjnie. Świetnie sprawdzają się więc podczas walki z przeziębieniem i różnego rodzaju infekcjami.

Czy każdy może pić sok z malin?

Jednym z przeciwwskazań do jedzenia malin, ale też picia soku, jest alergia na te owoce. Choć występuje ona rzadko, to uważać powinny osoby, które mają skłonność do alergii pokarmowych lub są uczulone na owoce pestkowe. Przeciwwskazaniem jest również wysoki poziom potasu w organizmie – niektóre osoby powinny ograniczać go w swojej diecie (na przykład ci, którzy mają problemy z nerkami). Uważać powinny również osoby z nietolerancją fruktozy lub histaminy.

