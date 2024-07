Tanie mięso i ziemniaki w Lidlu. Z tych produktów zrobisz szybki obiad za mniej niż 15 zł

Chcesz przyrządzić smaczny i szybki obiad dla rodziny, a przy okazji odciążyć domowy budżet? Teraz masz ku temu doskonałą okazję. Wystarczy, że w najbliższym czasie zrobisz zakupy w Lidlu. Sieć kusi klientów promocją na łopatkę wieprzową i młode ziemniaki. Warto z niej skorzystać, bo można zaoszczędzić ponad 20 złotych. Sprawdź warunki oferty.

Popularne mięso ponad 40 procent taniej w Lidlu

Od poniedziałku do środy (1-3 lipca 2024 roku) trwa promocja na łopatkę wieprzową marki Rzeźnik. Kilogram mięsa kosztuje 9,99 złotych, czyli 41 procent taniej niż „normalnie”. Cena regularna wynosi bowiem niespełna 17 złotych. By skorzystać z obniżki, trzeba aktywować specjalny kupon w aplikacji Lidl Plus. Oprogramowanie jest dostępne za darmo w sklepie internetowym. Wystarczy je pobrać i zainstalować na swoim smartfonie, a potem założyć bezpłatne konto. Aplikacja działa zarówno na urządzeniach z Androidem, jak i tych wyposażonych w system iOS.

Należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię – aktywacja jednego kuponu pozwala na zakup aż trzech kilogramów łopatki wieprzowej. W praktyce oznacza to, że możesz zaoszczędzić nawet 21 złotych. Mięso z łatwością wykorzystasz na wiele różnych sposobów. Produkt świetnie nadaje się do pieczenia lub duszenia. Zrobisz z niego pyszne klopsy, pulpety, soczyste kotlety mielone czy karkówkę w lekkim sosie.

Młode ziemniaki w Lidlu o połowę taniej

A co najlepiej pasuje do wskazanych przysmaków? Oczywiście ziemniaki. Lidl sprzedaje te młode warzywa po bardzo atrakcyjnej cenie. Koszt jednego kilograma nie przekracza 2 złotych (cena poza promocją to 3 złote i 99 groszy). Oferta obowiązuje od 1 do 3 lipca i jest skierowana do wszystkich klientów Lidla. Nie trzeba posiadać aplikacji zakupowej, by z niej skorzystać.

Smaczny i tani obiad dla całej rodziny

Jeśli się pospieszysz i zrobisz zakupy w Lidlu z łatwością przyrządzisz smaczny, a zarazem tani obiad dla całej rodziny. Wystarczy ugotować młode ziemniaki i przygotować karkówkę w lekkim sosie (lub inny mięsny przysmak z łopatki wieprzowej) Jego idealnym dopełnieniem będzie sałatka z pomidorów, zielonych ogórków czy innych warzyw, które masz w swojej kuchni. Możesz też sięgnąć po różne kiszonki z domowych zapasów. Koszt tak skomponowanego dania nie przekracza 15 złotych. W dodatku potrawa świetnie smakuje i syci na długo.

Czytaj też:

Te placki ziemniaczane robię bez użycia tarki. Ten szwajcarski patent to oszczędność czasu i energiiCzytaj też:

Te placuszki robię bez grama mąki. Ich sekretem jest zdrowszy składnik