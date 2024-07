Dobre masło tanie jak barszcz i cukier „za grosze”. Cenowe szaleństwo w Lidlu

Akcje promocyjne na masło i cukier są skierowane do klientów, którzy posiadają aplikację Lidl Plus. Tak naprawdę skorzystać z nich może każdy. Zdobycie oprogramowania jest bowiem bardzo proste. Zajmuje zaledwie kilka chwil i nie wymaga uiszczania żadnych opłat. Wystarczy pobrać je ze sklepu internetowego i zainstalować na swoim smartfonie, a potem założyć konto i aktywować wybrany kupon podczas zakupów.

Jak skorzystać z oferty na tani cukier w Lidlu?

Promocja na cukier obejmuje produkty dwóch konkretnych marek. Chodzi o Polski Cukier oraz Kuchnię Lidla.pl. Na czym dokładnie polega oferta? Jeśli kupisz co najmniej 5 opakowań cukru wskazanych producentów o objętości kilograma, cena jednej sztuki spadnie do 2 złotych i 55 groszy. Oznacza to spore oszczędności. W „normalnych warunkach” za cukier trzeba bowiem zapłacić niespełna 4 złote i 50 groszy. Obowiązuje limit 10 kilogramów na jeden kupon. Akcja trwa od poniedziałku do środy (8-10 lipca 2024 roku).

Zakupione zapasy cukru przechowuj w suchym miejscu, które nie jest narażona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych Trzymaj go z dala od produktów spożywczych wydzielających intensywne aromaty, w szczelnie zamykanym pojemniku na żywność. Pamiętaj, że wilgoć szkodzi przyprawie. Prowadzi do powstania nieestetycznych grudek. Zbrylony cukier można jednak jeszcze uratować. Wystarczy włożyć do pojemnika z przyprawą kawałek skórki z cytryny i odczekać od 12 do 24 godzin.

Kiedy obowiązuje oferta na masło w Lidlu?

Lidl obniża ceny masła w ramach akcji „Gratisowe środy”. Promocja zaczyna się więc 10 lipca. Trzeba się pospieszyć, bo trwa tylko jeden dzień. Warto też mieć na uwadze, że dotyczy tylko jednego produktu – Masła z Polskiej Mleczarni 82%. Co zrobić, by zaoszczędzić? Musisz kupić minimum 3 opakowania tłuszczu. Wtedy za jedną sztukę zapłacisz 3 złote i 69 groszy (cena regularna wynosi natomiast niespełna 7 złotych).

Pamiętaj o jednej bardzo ważnej kwestii – masło najlepiej trzymać w lodówce, w hermetycznym pojemniku. Dzięki temu dłużej zachowa świeżość. Zapasy tłuszczu możesz też bez przeszkód zamrozić. Warto wcześniej podzielić je na mniejsze porcje i zabezpieczyć przed zapachami wydzielanymi przez inne produkty przechowywane w zamrażarce.

Czytaj też:

To śniadanie poleciła mi znajoma dietetyczka. Ma więcej białka niż klasyczna owsiankaCzytaj też:

Kotlety mielone po lwowsku według Magdy Gessler to hit. Nie spojrzysz już na zwykłe „klasyki”