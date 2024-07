Ten olej to bogactwo antyoksydantów. Lidl rozdaje go za darmo, ale tylko przez jeden dzień

Klienci, którzy pójdą do Lidla w tym tygodniu mogą dostać za darmo olej o wielu prozdrowotnych właściwościach. By skorzystać z tej okazji, należy jednak spełnić określone warunki. Zobacz, co trzeba zrobić.

Promocją w Lidlu objęto olej słonecznikowy. Dostarcza on organizmowi nienasyconych kwasów tłuszczowych, a także wielu innych cennych związków. Jednym z nich jest witamina E. To silny przeciwutleniacz, który chroni komórki przed stresem oksydacyjnym, a dokładniej mówiąc szkodliwym wpływem nadmiaru wolnych rodników. Neutralizuje je, dzięki czemu zabezpiecza tkanki przed uszkodzeniem. Spowalnia procesy starzenia i zmniejsza ryzyko rozwoju wielu problemów zdrowotnych, takich jak na przykład cukrzyca typu 2, choroby układu serca czy schorzenia neurodegeneracyjne. Warto więc zaopatrzyć się w olej słonecznikowy i skorzystać z okazji, jaką daje Lidl. Trzeba się jednak śpieszyć, bo oferta sklepu jest ograniczona w czasie. Trwa tylko jeden dzień. Sprawdź, kiedy dokładnie udać się do sklepu, by zaoszczędzić. Jak dostać olej za darmo w Lidlu? Oferta na darmowy olej jest skierowana do klientów, którzy posiadają aplikację Lidl Plus. Jeśli nie masz jeszcze tego oprogramowania w swoim telefonie, możesz szybko i łatwo nadrobić zaległości. Wystarczy, że pobierzesz je ze sklepu internetowego i zainstalujesz na swoim urządzeniu. Nie poniesiesz przy tym żadnych kosztów. Potem musisz już tylko przejść krótki proces rejestracji i aktywować odpowiedni kupon podczas zakupów. Posiadanie aplikacji to niejedyny warunek, jaki trzeba spełnić, by zaoszczędzić. Promocja na olej słonecznikowy jest organizowana w ramach akcji „1+1 gratis”. Jeśli więc chcesz z niej skorzystać, musisz kupić 1 litr tłuszczu w cenie 7,99 zł. Wtedy drugie opakowanie otrzymasz za darmo. Pamiętaj o jeszcze jednej istotnej kwestii – oferta dotyczy konkretnego produktu – wyrobu marki Vita D'or. Poza tym jest ograniczona w czasie. Zaczyna się i kończy w środę, 17 lipca 2024 roku. Czy olej słonecznikowy nadaje się do smażenia? Olej słonecznikowy nie jest zalecany do smażenia z uwagi na wysoką zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, które są bardzo podatne na działanie wysokich temperatur. Szybko ulegają utlenianiu i zmieniają się w niebezpieczne związki, szkodliwe dla zdrowia. Można jednak tego uniknąć. Wystarczy połączyć olej słonecznikowy z rzepakowym (tłuszcz pozyskiwany z rzepaku powinien stanowić ponad 70 procent stworzonej mieszanki). Warto podkreślić, że olej słonecznikowy świetnie sprawdza się jako składnik letnich sałatek, sosów oraz dresingów albo omasta do przestudzonych ziemniaków. Czytaj też:

Te muffiny smakują lepiej niż jagodzianki. Ich sekretem jest 1 składnikCzytaj też:

Te naleśniki bez mąki, mleka i jajek robię, gdy moja lodówka świeci pustkami. Przepis jest bardzo prosty