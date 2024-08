To mój prosty napój na odchudzanie. Sekret jego skuteczności tkwi w jednym składniku

Wielu osobom płatki owsiane kojarzą się z owsianką. Tymczasem ten zdrowy i pożywny składnik można również wykorzystać na inne sposoby, na przykład jako bazę napoju. I nie chodzi o żaden mleczny koktajl, lecz wodę owsianą. Do jej zrobienia wystarczą zwykle dwa składniki, czyli woda i płatki owsiane. Ja jednak dorzucam do niej jeszcze jeden produkt. Już jego niewielka ilość wystarczy, by stworzyć skuteczny „oręż” w walce z nadwagą.

Czym wzbogacić wodę owsianą, by pomogła w odchudzaniu?

Często przygotowuję wodę owsianą z dodatkiem siemienia lnianego. Jej smak nie każdemu odpowiada dlatego niektórzy dolewają do niej również miód oraz sok z limonki lub cytryny. Dorzucają też cynamon. Zrobienie takiej mikstury jest bardzo proste, choć wymaga cierpliwości. Najpierw bowiem trzeba dobrze namoczyć ziarenka, by zwiększyły swoją objętość. Ten etap zajmuje zdecydowanie najwięcej czasu. Potem już „idzie z górki”.

Przepis: Woda owsiano-lniana Ten napój dobrze sprawdzi się jako uzupełnienie codziennej diety. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 8 godz. 5 min. Liczba porcji 1 Składniki pół szklanki płatków owsianych

2 łyżeczki zmielonego siemienia lnianego

4 szklanki wody Sposób przygotowania Szykowanie składnikówWymieszaj w misce płatki owsiane z siemieniem lnianym i zalej je dwoma szklankami wody. Pozostaw składniki do napęcznienia. Przykryj miseczkę folią spożywczą i odstaw na osiem godzin do lodówki. Robienie napojuNapęczniałe płatki i siemię przełóż do blendera i zmiksuj z dwoma szklankami wody. Na koniec odcedź napój przez sitko lub gazę.

Jak woda owsiana z siemieniem lnianym wspomaga odchudzanie?

Woda owsiana z siemieniem lnianym dostarcza organizmowi sporych ilości błonnika pokarmowego oraz białka. Te dwa makroskładniki usprawniają trawienie. Przyspieszają ruchy jelit, zmuszając je do bardziej intensywnej pracy. W efekcie przyspieszają przemianę materii. Regulują również rytm wypróżnień, zapobiegając zaparciom, biegunkom, a także innym dolegliwościom gastrycznym. Poza tym dobrze wpływają na mikroflorę przewodu pokarmowego. Jednocześnie hamują nadmierny apetyt i przedłużają uczucie sytości po posiłku. Tym samym redukują ryzyko podjadania i przyjmowania nadprogramowej liczby kalorii. Zmniejszają też ochotę na słodycze.

Jak pić wodę z siemieniem lnianym, by schudnąć?

Wodę owsianą z siemieniem lnianym najlepiej pić przed posiłkiem. Wystarczy pół szklanki. Należy przy tym pamiętać, że woda owsiano-lniana nie może być traktowana jako zamiennik śniadania, obiadu czy kolacji. Ten napój stanowi jedynie uzupełnienie diety. Ważne by była ona dobrze zbilansowana. Warto ograniczyć ilość spożywanego cukru, a także zadbać o odpowiednią podaż warzyw i owoców.

Inne właściwości wody owsianej z siemieniem lnianym

Woda owsiano-lniana to skarbnica mikro- oraz makroelementów. W jej składzie znajdziemy m.in. niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe. Związki te odgrywają bardzo ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Wykazują działanie przeciwzapalne oraz przeciwzakrzepowe. Wzmacniają ściany naczyń krwionośnych. Wspomagają odporność i poprawiają koncentrację oraz zdolności intelektualne. Pozytywnie wpływają na stan skóry, włosów oraz paznokci.

Woda owsiana z siemieniem lnianym dostarcza również sporej dawki antyoksydantów oraz błonnika. Spowalnia procesy starzenia, obniża poziom „złego cholesterolu” oraz glukozy we krwi. Dzięki temu zmniejsza ryzyko rozwoju wielu chorób, takich jak na przykład cukrzyca typu drugiego, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, udar mózgu, zawał serca, schorzenia neurodegeneracyjne czy te o podłożu nowotworowym.

