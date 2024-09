Bez tego nie ma dobrego pieczywa. Znany dietetyk wskazuje 2 ważne kwestie

Pieczywo to jeden z tych produktów, który jest obecny praktycznie w każdej kuchni. Służy jako baza do kanapek i zapiekanek. Jest też świetnym dodatkiem do zup, sosów, dań mięsnych i różnego rodzaju przekąsek. Od jego jakości bardzo często zależy finalny smak całego posiłku. Dlatego warto starannie wybierać chleb i bułki, które trafiają do naszego zakupowego koszyka. Po czym rozpoznać dobre pieczywo? Duże znaczenie mają dwie kwestie.

Jak wybrać dobre pieczywo? Dietetyk wyjaśnia

Zakup wysokiej jakości pieczywa stał się tematem jednego z nagrań opublikowanych w mediach społecznościowych. Jego autorem jest dr Michał Wrzosek, który od lat aktywnie działa w sieci i popularyzuje swoją wiedzę. Pokazuje nie tylko, jak zdrowo schudnąć, ale pomaga też w dokonywaniu mądrych konsumenckich wyborów.

Po czym zatem rozpoznać dobre pieczywo? Ekspert wskazuje na dwie kwestie – zawartość błonnika w danym wyrobie oraz rodzaj mąki, której użyto do zrobienia wypieku. Zdaniem specjalisty wysokiej jakości chleb powinien mieć w swoim składzie co najmniej 5 g błonnika na 100 gramów produktu. Można to sprawdzić w tabeli wartości odżywczych dostępnej w każdym sklepie.

Warto zauważyć, że błonnik jest włóknem pokarmowym, które odgrywa istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu trawiennego. Przedłuża uczucie sytości po posiłku, usprawnia przemianę materii, reguluje rytm wypróżnień i zapobiega różnym dolegliwościom gastrycznym, takim jak na przykład zaparcia i wzdęcia. Ułatwia również kontrolowanie masy ciała i zmniejsza ryzyko podjadania. Pośrednio pozwala więc na szybsze zrzucenie nadprogramowych kilogramów.

Dr Michał Wrzosek radzi też, by zwracać uwagę na to, z jakiej mąki powstał dany produkt. Najlepiej sięgać po pieczywo zrobione z mąki graham, razowej lub pełnoziarnistej. Tego typu surowce zawierają zwykle najwięcej błonnika, mikroelementów i składników odżywczych.

Po czym jeszcze poznać dobre pieczywo?

Przed zakupem należy bacznie przyjrzeć się etykiecie nabywanego produktu.

Do wypieczenia chleba potrzebne są tylko cztery składniki: mąka, woda, sól i zakwas lub drożdże. Wszystko inne to najczęściej zbędne dodatki – podkreśla ekspert.

Dlatego im krótszy skład danego chleba czy bułek, tym lepiej. Przywołana zasada odnosi się zresztą nie tylko do pieczywa, ale również każdego innego artykułu spożywczego, na przykład wędliny czy nabiału.

