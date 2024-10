Doktor zjadł 720 jajek w ciągu miesiąca. Wyniki eksperymentu zszokowały nawet naukowców

Nick Norwitz ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Oksfordzkim. Obecnie kontynuuje naukę na Uniwersytecie Harvarda. Specjalizuje się w dziedzinie odżywiania i szeroko pojętego metabolizmu. Jego zainteresowania wynikają z osobistych doświadczeń. Mężczyzna przez lata zmagał się z ciężką chorobą zapalną jelit. Niedawno naukowiec postanowił przeprowadzić pewien eksperyment. Włączył do swojego jadłospisu ogromną liczbę jajek. Zjadał jedną sztukę co godzinę (z przerwą na sen). Codziennie. Przez miesiąc. W sumie spożył 720 jajek. Jak wpłynęło to na jego organizm? Efekty zaskoczyły naukowców.

Jakie wyniki dał eksperyment z jajkami?

Można założyć, że spożycie tak dużej liczby jaj w tak krótkim czasie doprowadzi do znacznego wzrostu poziomu cholesterolu całkowitego w organizmie mężczyzny. Tak się jednak nie stało, jak przekonuje Nick w udostępnionym nagraniu. Wręcz przeciwnie, stężenie frakcji LDL („złego cholesterolu”) obniżyło się średnio o 2 procent już po pierwszych dwóch tygodniach trwania eksperymentu. Po jego zakończeniu okazało się, że poziom tzw. złego cholesterolu zmniejszył się o 18 procent. Dlaczego doszło do tego spadku, mimo włączenia do codziennego jadłospisu tylu jajek? Za tym zjawiskiem stoi dieta mężczyzny.

Naukowiec nie zdradził swojego dokładnego menu podczas eksperymentu. Ujawnił jednak, że włączył do niego węglowodany pochodzące głównie z owoców. Po dwóch tygodniach od rozpoczęcia wyzwania zaczął jeść między innymi banany, jagody oraz mrożone wiśnie, które łączył z ulubionym masłem z orzechów makadamia. Spożywał około 60 gramów węglowodanów dziennie.

To właśnie wzbogacenie diety o węglowodany doprowadziło, zdaniem naukowca, do spadku poziomu „złego cholesterolu” we krwi. „U osób, które ograniczają spożycie węglowodanów zwykle dochodzi do gwałtownego wzrostu poziomu LDL, ponieważ organizm spala tłuszcz i to z niego pobiera energię niezbędną do funkcjonowania. Gdy zaczynamy spożywać więcej węglowodanów dochodzi do odwrócenia tego mechanizmu. Organizm zaczyna traktować je jako źródło energii, a stężenie LDL spada” – wyjaśnia w udostępnionym nagraniu.

Ile jajek dziennie można jeść?

Warto wyraźnie zaznaczyć, że nie zachęcamy do przeprowadzania podobnych eksperymentów żywieniowych. Trzeba pamiętać, że każdy organizm jest inny i może zareagować inaczej na tak znaczącą zmianę w codziennej diecie. Dietetycy zalecają, by zdrowe osoby sięgały po jajka nie częściej niż raz dziennie. Natomiast pacjenci z przewlekłymi schorzeniami powinni ograniczyć liczbę spożywanych jajek do 4-5 tygodniowo.

