Dobre mięso za mniej niż 9 złotych w znanej sieci. Możesz zaoszczędzić nawet 40 złotych

W Biedronce rozpoczęła się promocja na mięso. Sieć sprzedaje łopatkę wieprzową bez kości po znacznie obniżonej cenie. Za kilogram mięsa zapłacisz teraz tylko 8 złotych i 99 groszy. Zaoszczędzisz więc ponad 45 procent. Regularny koszt wynosi niespełna 17 złotych. Jeśli chcesz skorzystać z rabatu, musisz spełnić pewne warunki. Sprawdź szczegóły.

Jak zdobyć dobre i tanie mięso w Biedronce?

Promocja na mięso jest skierowana wyłącznie do członków programu lojalnościowego Moja Biedronka. Co ważne, w tym przypadku posiadanie dedykowanej karty nie wystarczy. Z obniżki skorzystać mogą tylko klienci z odpowiednim oprogramowaniem zainstalowanym na smartfonie. By aktywować rabat, musisz wyświetlić ofertę w aplikacji. To jednak niejedyny warunek, jaki należy spełnić.

Trzeba też pamiętać o kilku innych ważnych kwestiach. Promocja dotyczy wyłącznie łopatki wieprzowej bez kości marki Kraina Mięs pakowanej próżniowo. Obowiązuje do soboty. Zaczyna się 15, a kończy 16 listopada 2024 roku. Jest jednak też dobra wiadomość – w ramach akcji możesz nabyć łącznie aż 5 kilogramów produktu. To oznacza, że oszczędności mogą sięgnąć blisko 40 złotych.

Biedronka nie zapomina też o innych swoich klientach. Osoby, które nie mają aplikacji Moja Biedronka lub nie należą do programu lojalnościowego również mogą zaoszczędzić na zakupach wskazanego wyżej mięsa. Otrzymają jednak niższy rabat w wysokości 17 procent. Oznacza to, że wydadzą przy kasie 13 złotych i 99 groszy na kilogram łopatki wieprzowej.

Mięso pakowane próżniowo – co to dokładnie znaczy?

Próżniowe pakowanie mięsa jest jednym ze sposobów zabezpieczania produktu przed zepsuciem. Najpierw umieszcza się go w szczelnym foliowym opakowaniu, a potem obniża panujące wewnątrz ciśnienie poprzez redukcję ilości tlenu i zwiększenie stężenia dwutlenku węgla. Na koniec zgrzewa się opakowanie. Ta metoda przechowywania żywności ogranicza rozwój drobnoustrojów odpowiedzialnych za gnicie jedzenia. Dzięki niej mięso lub inne artykuły spożywcze zachowują świeżość i walory odżywcze nawet pięć razy dłużej niż te pakowane w tradycyjny sposób.

