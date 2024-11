Dobre masło za mniej niż 5 złotych. Znana sieć „tnie” ceny markowych produktów, ale tylko przez dzień

Andrzejki zbliżają się wielkimi krokami. Warto więc kupić zapas masła. Przyda się podczas robienia imprezowych ciast i wypieków. Nie musisz się przy tym obawiać, że ta inwestycja mocno „szarpnie” twoim domowym budżetem. Znana sieć obniżyła bowiem znacznie ceny tłuszczu. I nie jest to bynajmniej pierwszy lepszy artykuł z półki, lecz dobry i smaczny produkt znanej marki. Nie zwlekaj długo, bo czasu na zrobienie zakupów nie masz dużo. Ta atrakcyjna oferta szybko się kończy.

Tanie i dobre masło w Biedronce – jak je zdobyć?

Biedronka sprzedaje masło ekstra 82 procent marki Mleczna Dolina za 4 złote i 99 groszy. To oznacza ponad 40 procent oszczędności. Regularna cena wynosi bowiem 8 złotych 49 groszy. By skorzystać z rabatu, musisz kupić 3 kostki tłuszczu. Ale to nie jedyny warunek, jaki trzeba spełnić. Ta konkretna promocja jest skierowana wyłącznie do klientów z aplikacją Moja Biedronka w telefonie. Członkowie programu lojalnościowego, którzy posiadają dedykowaną kartę przy zakupie 3 sztuk masła Mleczna Dolina dostaną mniejszy rabat rzędu 35 procent. Zapłacą więc 5 złotych i 49 groszy.

Warto pamiętać o jeszcze jednej bardzo istotnej kwestii – promocja na masło w Biedronce trwa tylko 1 dzień. Zaczyna się i kończy w poniedziałek, 25 listopada 2024 roku. Poza tym sieć nałożyła na klientów limity. Jedna osoba może kupić nie więcej niż 3 kostki tłuszczu.

Jak przechowywać masło?

Masło najlepiej przechowywać w lodówce. Niska temperatura zapobiegnie jełczeniu tłuszczu. Warto przełożyć je do osobnego, szczelnie zamykanego pojemnika. Dzięki temu nie wchłonie zapachów wydzielanych przez inne produkty spożywcze znajdujące się w pobliżu. Zakupiony produkt możesz też bez problemu zamrozić. Podziel je przedtem na mniejsze porcje. Później łatwiej i szybciej je rozmrozisz.

