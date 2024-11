Polacy często dodają je do kawy czy herbaty i skracają sobie życie. Dietetyk ostrzega

Syntetyczne słodziki to popularne zamienniki cukru. Dodane do kawy, herbaty czy innych napojów dają odczucie słodyczy, ale jednocześnie nie podnoszą poziomu glukozy we krwi i nie dostarczają dodatkowych kilokalorii. Wielu osobom wydaje się więc, że są zupełnie bezpieczne i bez przeszkód można włączyć je do codziennej diety. Czy rzeczywiście? Wątpliwości rozwiewa ekspertka doktor Angelika Kargulewicz w jednym ze swoich nagrań opublikowanych w sieci. Specjalistka jest dietetykiem klinicznym, a także wykładowcą akademickim. Ma na swoim koncie wiele publikacji naukowych na temat żywienia i zdrowego stylu życia.

Syntetyczne słodziki i ich wpływ na zdrowie

Ekspertka zauważyła, że sztuczne słodziki spożywane w nadmiarze, takie jak na przykład aspartam, acesulfam K, sacharyna oraz sukraloza, stanowią zagrożenie dla ludzkiego zdrowia i mogą doprowadzić do przedwczesnej śmierci. Zaburzają skład mikrobioty, czyli populacji mikroorganizmów zasiedlających jelita. Niszczą również barierę jelitową i podnoszą ryzyko wystąpienia stanów zapalnych i chorób układu sercowo-naczyniowego, między innymi miażdżycy czy nadciśnienia tętniczego. W dodatku zwiększają prawdopodobieństwo rozwoju cukrzycy. Jak podkreśla doktor Angelika Kargulewicz, długoterminowe i częste sięganie po słodziki może nasilać problem zbyt wysokiego stężenia glukozy w surowicy krwi.

Przykładowo nadmierne [...] spożywanie aspartamu koreluje z niebezpiecznymi incydentami mózgowymi. Z kolei spożywanie acesulfamu K oraz sukralozy koreluje z występowaniem chorób naczyniowych – zauważa specjalistka.

Nasuwa się pytanie: dlaczego syntetyczne słodziki wywierają tak negatywny wpływ na zdrowie? Mechanizmy te nie zostały jeszcze do końca poznane. Naukowcy mają jednak pewne przypuszczenia. Uważają, że częste przyjmowanie sztucznych środków słodzących prowadzi do wzrostu poziomu trójglicerydów, co skutkuje gromadzeniem się tłuszczu w komórkach wątroby. W dodatku słodziki obniżają stężenie „dobrego cholesterolu”, zaburzają pracę trzustki i zatrzymują wodę w organizmie. Nasilają też aktywność wolnych rodników, a w efekcie przyspieszają procesy starzenia się tkanek. Warto zaznaczyć, że aspartam i inne substancje słodzące bardzo często mają w swoim składzie napoje typu light, sklepowe dżemy i konfitury, gumy do żucia oraz żywność wysokoprzetworzona (na przykład słodycze).

Czym zastąpić cukier i słodziki?

Dobrym zamiennikiem cukru i syntetycznych słodzików będzie na przykład naturalny miód. Jeśli decydujesz się na jego zakup w sklepie, zwracaj uwagę na skład towarów goszczących na półkach. W ofercie wielu sklepów znaleźć można bowiem sztucznie wytwarzane miody, które nie mają żadnej wartości odżywczej. Świetnym „zastępcą” białego cukru czy słodzików będą również rozmaite przyprawy, między innymi cynamon. Już szczypta wystarczy, by herbata czy kawa zyskały lepszy i bogatszy smak.

