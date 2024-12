Tanie, dobre masło w Biedronce i Lidlu. Jedna z sieci zaskakuje ofertą, której dawno nie było

Masło drożeje na potęgę. Nie dziwi więc fakt, że każda obniżka cen tłuszczu przyciąga uwagę klientów niczym magnes. Lidl i Biedronka dbają o to, by konsumentom nie zabrakło okazji do odciążenia domowego budżetu. Obie sieci regularnie organizują promocje na popularne smarowidło. Sprawdź, co przygotowały tym razem. Jedna z propozycji może cię mocno zaskoczyć. Różni się bowiem od ofert tworzonych dotychczas.

Dobre masło w Biedronce – warunki oferty

Promocja dotyczy masła ekstra marki Mleczna Dolina i jest skierowana do członków programu lojalnościowego Moja Biedronka. Przygotowano dwa warianty oferty. Różnicuje je wielkość naliczanego rabatu. Posiadacze dedykowanej aplikacji zaoszczędzą więcej. Jeśli kupią za jednym razem 3 kostki masła o łącznej wadze 600 gramów, za jedną sztukę zapłacą 4 złote i 95 groszy. Przy kasie wydadzą więc 14 złotych i 85 groszy zamiast niespełna 26 złotych.

Klienci, którzy dysponują wyłącznie kartą Moja Biedronka nie mogą liczyć na tak duży upust. W ich przypadku koszt jednego opakowania masła (przy zakupie trzech) wyniesie 5 złotych i 99 groszy. Warto podkreślić, że wskazana promocja obowiązuje przez bardzo krótki czas. Zaczyna się i kończy w poniedziałek, 16 grudnia 2024 roku. Jeśli więc chcesz z niej skorzystać, musisz się pospieszyć. Nie zapominaj też o limitach – 3 sztuki produktu na kartę lub aplikację. Jeśli kupisz więcej opakowań, rabat nie zostanie uwzględniony.

Jak zdobyć masło za darmo w Lidlu?

Sieć sklepów przygotowała promocję na towar marki Pilos. Mogą z niej skorzystać wszyscy klienci, którzy posiadają aplikację Lidl Plus. A propozycja jest wyjątkowa, bo dotyczy masła ekstra typu osełka. To produkt rzadko spotykany w lidlowych ofertach. Jeśli kupisz dwie kostki tłuszczu o łącznej wadze 600 gramów, trzecią otrzymasz gratis. Możesz więc za jednym zamachem zaopatrzyć się w prawie kilogram dobrego smarowidła. Za jedno opakowanie, czyli 300 gramów masła, zapłacisz 12 złotych i 49 groszy.

Promocja na masło w Lidlu obowiązuje tylko przez jeden dzień. Jeśli chcesz zaoszczędzić, musisz wybrać się na zakupy w poniedziałek, 16 grudnia 2024 roku. Pamiętaj też, że na jeden kupon nie możesz otrzymać więcej niż trzy opakowania tłuszczu (w tym jedno gratis).

