Dobre masło w niskiej cenie lub gratis. Te okazje w Biedronce znikają błyskawicznie

Biedronka weszła w Nowy Rok z przytupem i przygotowała dla swoich klientów aż dwie atrakcyjne promocje na masło. Możesz zatem upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu – zrobić duży zapas smarowidła, a jednocześnie sporo zaoszczędzić. Tak dobra okazja rzadko się trafia. Nie przegap swojej szansy na odciążenie domowego budżetu i sprawdź, kiedy opłaca się iść na zakupy.

Masło Mleczna Dolina kupisz taniej w Biedronce

Pierwsza z promocji dotyczy masła ekstra marki Mleczna Dolina. Możesz je mieć już za 4 złote i 99 groszy, czyli ponad 35 procent taniej niż zazwyczaj. Cena regularna tłuszczu wynosi 7,99 złotych za sztukę. Musisz jednak wcześniej spełnić dwa ważne warunki. Pierwszy dotyczy posiadania oprogramowania Moja Biedronka. Wskazany rabat aktywuje się bowiem dopiero po wyświetleniu oferty w aplikacji. Drugi wymóg odnosi się do liczby nabywanych produktów. Obniżka obowiązuje wyłącznie przy zakupie trzech kostek tłuszczu o łącznej wadze 600 gramów. Jeśli włożysz do koszyka mniejszą lub większą liczbę opakowań, nie zaoszczędzisz. Na jeden kupon możesz dostać tylko 3 kostki masła po promocyjnej cenie.

Klienci, którzy na co dzień korzystają jedynie z karty Moja Biedronka również zaoszczędzą na zakupie tłuszczu. Zapłacą za kostkę 5 złotych i 99 groszy, czyli 25 procent mniej niż „normalnie”, pod warunkiem że zaopatrzą się od razu w co najmniej 600 gramów smarowidła (nieprzekraczalny limit to 1200 g).

Pamiętaj, że promocja na masło marki Mleczna Dolina obowiązuje przez ściśle określony czas. Zaczyna się o kończy w czwartek, 2 stycznia 2025 roku. Jeśli chcesz skorzystać z tej konkretnej oferty musisz się pospieszyć.

Darmowe masło Mlekovita w Biedronce

Jeśli nie „załapiesz” się na pierwszą z promocji, możesz skorzystać z drugiej i otrzymać Masło Polskie ekstra marki Mlekovita za darmo. Wystarczy, że włożysz do koszyka trzy kostki, wtedy czwartą dostaniesz gratis. Ta oferta również jest skierowana do członków programu lojalnościowego Moja Biedronka, przy czym wszystkich klientów obowiązują identyczne zasady (nie ma odrębnych warunków dla właścicieli karty i posiadaczy aplikacji). Jedna osoba nie może zdobyć więcej niż 4 opakowania masła w ramach promocji. Akcja trwa od czwartku do soboty (2-4 stycznia 2025 roku).

