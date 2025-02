Biedronka szaleje i rozdaje dobre masło w gratisie! Za darmo dostaniesz też mleko

Chcesz uzupełnić zapasy masła i mleka przed nadchodzącym weekendem? Teraz masz ku temu świetną okazję. Możesz upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu – zdobyć produkty dobrej jakości i odciążyć rodzinny budżet. Wystarczy, że zrobisz zakupy w Biedronce. Znana sieć rozdaje oba artykuły za darmo. Akcja promocyjna trwa jednak przez ściśle określony czas. Jeśli więc nie chcesz przegapić swojej szansy na oszczędności, lepiej zapisz poniższe daty.

Jak dostać masło za darmo w Biedronce?

Biedronka zorganizowała akcję „4+2” gratis. Jeśli włożysz do koszyka cztery kostki masła, dwie kolejne dostaniesz za darmo. Co ważne, promocja obejmuje wszystkie rodzaje masła dostępne w ofercie sieci i sprzedawane w opakowaniach o pojemności 200 gramów. Nic nie stoi na przeszkodzie, by łączyć ze sobą różne marki. Weź jednak pod uwagę, że nie zapłacisz za dwa najtańsze spośród wybranych produktów.

Promocja na masło jest skierowana do wszystkich członków programu lojalnościowego Moja Biedronka, którzy posiadają dedykowaną kartę lub aplikację na telefon. Akcja rabatowa ma pewne ograniczenia. Na konsumentów nałożono limity. Nie można nabyć więcej niż 6 opakowań masła w ciągu jednego dnia (w tym 2 gratis). Dobra wiadomość jest taka, że promocja obowiązuje od czwartku do soboty (6-8 lutego 2025 r.). Czasu na zrobienie zapasów jest więc więcej niż zwykle.

Darmowe mleko w Biedronce – warunki oferty

Biedronka rozdaje za darmo mleko Wypasione UHT 3,2%. Jeśli kupisz dwa kartony nabiału, dwa kolejne opakowania dostaniesz gratis. W takiej sytuacji za jeden litr mleka zapłacisz 2 złote i 25 groszy. Obowiązuje limit dzienny. Jedna osoba nie może nabyć więcej niż 12 sztuk produktu. Na szczęście, akcja trwa – podobnie jak w przypadku masła – od czwartku do soboty (6-8 lutego 2025 r.). Mogą z niej skorzystać wszyscy klienci, którzy posiadają kartę lub aplikację Moja Biedronka.

