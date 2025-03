Myślisz, że kupujesz kakao? W kuchni możesz mieć jeden z najgorszych produktów na rynku

Kakao to prawdziwa skarbnica mikro- i makroelementów. Ma swoim składzie spore ilości błonnika, a także flawonoidy. To związki o silnych właściwościach przeciwutleniających. Opóźniają starzenie, niwelują stany zapalne i wzmacniają odporność. W dodatku obniżają stężenie glukozy we krwi i poziom „złego cholesterolu”. Dzięki temu odgrywają niezwykle istotną rolę w profilaktyce wielu groźnych schorzeń, takich jak choćby miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu drugiego czy choroba niedokrwienna serca. Nie wszystkie produkty dostępne w sklepach i oznaczone nazwą „kakao” mają tak dobroczynny wpływ na organizm. Spora część z nich poważnie szkodzi zdrowiu. Zobacz, co lepiej omijać szerokim łukiem.

To najgorsze „kakao” na rynku

Jakość kakao, jakie można znaleźć w sklepach bardzo często pozostawia wiele do życzenia. Jeśli przyjrzymy się etykietom tych produktów, to zdamy sobie sprawę, że tak naprawdę nie mamy do czynienia z kakao, lecz napojem kakaowym. Tego typu wyroby na ogół mają w swoim składzie ogromne ilości cukru i różnego rodzaju słodzików, a także barwników, konserwantów i wzmacniaczy smaku. Kakao stanowi zazwyczaj nie więcej niż 20 procent całej zawartości.

Szokuje również fakt, że napoje kakaowe są reklamowane jako zdrowa żywność, idealna dla najmłodszych. Kolorowe opakowania i hasła mówiące o witaminach obecnych w składzie zachęcają do zakupu. Jednak wybierając tego typu produkty, tak naprawdę inwestujemy w masę cukru z domieszką kakao. Tymczasem eksperci apelują, by ograniczyć ilość sztucznych substancji słodzących w diecie do minimum.

Warto podkreślić, że spożywanie dużych ilości cukru niweczy prozdrowotne działanie kakao. Nasila stany zapalne, osłabia mechanizmy obronne organizmu, wzmaga szkodliwą aktywność wolnych rodników i zwiększa ryzyko wystąpienia wielu problemów zdrowotnych. Przyspiesza procesy starzenia, zaburza gospodarkę hormonalną. Sprzyja tyciu i depresji. Pogarsza jakość codziennego funkcjonowania i może skrócić życie nawet o kilka lat.

Dobre kakao, czyli jakie?

Przede wszystkim należy czytać etykiety nabywanych towarów. Im prostszy i krótszy mają skład, tym lepiej. Na pierwszym miejscu musi znaleźć się kakao, jako główny i najważniejszy surowiec. Warto unikać wyrobów z dodatkiem cukru i substancji słodzących. Jeśli jednak te się pojawiają, to powinny zajmować ostatnie miejsca na liście. Zasada jest prosta – im wyżej dany składnik umieszczono na liście, tym większe jego ilości znajdziemy w danym produkcie.

