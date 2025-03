Tylko teraz masło w Biedronce w rekordowo niskiej cenie. Możesz zdobyć nawet 30 kostek

Zakup masła to zwykle spore obciążenie dla domowego budżetu. Dlatego każda okazja do tego, by na nim zaoszczędzić, jest na wagę złota. Tym razem klienci Biedronki mają ku temu kilka sposobności. Znana sieć zorganizowała bowiem dwie promocje na dobre smarowidła. Mogą z nich skorzystać członkowie programu lojalnościowego Moja Biedronka, którzy posiadają dedykowaną kartę lub aplikację na telefon. To jednak niejedyny warunek. Poznaj je wszystkie.

Dwie superokazje na masło w Biedronce

Pierwsza promocja dotyczy masła ekstra marki Mleczna Dolina i obowiązuje przez bardzo krótki czas. Zaczyna się i kończy w poniedziałek, 10 marca 2025 roku. Jeśli tego dnia kupisz trzy kostki wskazanego wcześniej smarowidła, to cena jednej sztuki „spadnie” do 4 złotych i 69 groszy. Zapłacisz więc 41 procent mniej niż zwykle. Regularny koszt jednego opakowania tłuszczu wynosi bowiem niespełna 8 złotych. Pamiętaj, że na klientów nałożono limity. Nie można kupić więcej niż trzy kostki masła na jedno konto Moja Biedronka.

Jeśli nie zdążysz skorzystać z opisanej wyżej okazji, nie martw się. Wciąż masz szansę na sporo oszczędności. Czeka bowiem na ciebie druga równie atrakcyjna promocja. Tym razem akcja obejmuje Masło Extra Polskie marki Mlekovita. Biedronka przez trzy dni rozdaje je za darmo. Jeżeli włożysz do koszyka dwie kostki o łącznej wadze 400 gramów, następną dostaniesz gratis. Na zakupy masz sporo czasu. Przedstawiona oferta obowiązuje bowiem od poniedziałku do środy (10-12 marca 2025 roku). Limit dzienny to 9 opakowań. W sumie, w ramach jednej promocji, możesz więc zdobyć nawet 27 kostek masła.

Jak przechowywać masło?

Masło najlepiej trzymać w lodówce, z dala od innych artykułów spożywczych. Tłuszcz bowiem bardzo szybko chłonie różnego rodzaju zapachy. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by zapasy zakupionego smarowidła, zamrozić. Ten zabieg wydłuży świeżość produktów nawet do 6 miesięcy. Warto – przed włożeniem do zamrażarki – podzielić kostki na mniejsze porcje. W rezultacie łatwiej będzie je można później wykorzystać. Szybciej się też rozmrożą.

