Biedronka rozdaje dobre masło za darmo i mocno „ścina” cenę cukru. Trzeba się spieszyć

Darmowe masło i „tani jak woda” cukier to okazje, obok których trudno przejść obojętnie. Oba produkty znajdują bardzo szerokie kulinarne zastosowanie i zwykle dość szybko się kończą. Trzeba więc stale uzupełniać ich zapasy. Teraz możesz to zrobić nie obciążając zbyt mocno domowego budżetu. Ba, sporo nawet zaoszczędzisz. Musisz tylko iść do Biedronki. Sprawdź, kiedy warto ruszyć na zakupy.

Dobre masło za darmo w Biedronce – warunki oferty

Z promocji „3+3 gratis” mogą skorzystać wszyscy klienci, którzy posiadają dedykowaną kartę lub aplikację Moja Biedronka. Akcja obejmuje Masło Extra Polskie marki Mlekovita. Jeśli włożysz do koszyka sześć opakowań masła w cenie 9 złote i 49 groszy za sztukę, to zapłacisz tylko za trzy z nich. Cena za jedno masło wyniesie wtedy 4 złote i 75 groszy. To spora oszczędność.

Wskazana oferta ma jednak pewne ograniczenia. Sieć nałożyła na klientów limit. Nie można kupić więcej niż sześć sztuk masła (w tym trzy gratis) na jedno konto Moja Biedronka. Poza tym promocja obowiązuje przez bardzo krótki czas. Trwa tylko dzień. Zaczyna się i kończy w sobotę, 22 marca 2025 roku. Pamiętaj, że zakupione smarowidło możesz zamrozić i cieszyć się jego smakiem przez długi czas.

Jak zdobyć tani cukier w Biedronce?

Ta oferta obejmuje produkty czterech marek: Diamant, Sweet Family, Królewski oraz Polski Cukier. Jeśli kupisz któryś z nich, drugi otrzymasz 80 procent taniej. W tej sytuacji za jeden kilogram słodkiej przyprawy zapłacisz złotówkę i 79 groszy. Cena regularna wynosi niespełna 3 złote za sztukę.

By skorzystać z promocji na cukier, nie trzeba posiadać żadnych specjalnych kart ani aplikacji. Opisana wyżej oferta nie ma też żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o ilość nabywanych towarów. Możesz kupić tyle przyprawy, ile potrzebujesz, nie tracąc okazji do odciążenia domowego budżetu. Akcja trwa przez trzy dni – od czwartku do soboty (20-22 marca 2025 roku).

