Woda, którą pijesz, może szkodzić! Dietetyk ujawnia największy mit, w który wierzy niemal każdy

Znany dietetyk dr Michał Wrzosek w jednym z materiałów opublikowanych w sieci rozprawił się z popularnym stereotypem. To jego zdaniem „największy mit o wodzie, w który wszyscy wierzą”. Zazwyczaj ludzie wychodzą z założenia, że każda woda jest taka sama, jeśli chodzi o skład. Tego typu przekonania są błędne, a różnice między poszczególnymi produktami – jak zauważa ekspert – są na ogół ogromne.

Jaka woda jest najlepsza według dietetyka?

Są dwa główne typy wód – źródlana oraz mineralna. Pierwsza – jak zauważa dr Michał Wrzosek – może mieć mniej składników mineralnych niż deszczówka. Natomiast druga nierzadko bywa niczym „naturalny suplement w płynie”. Woda mineralna kryje w sobie nawet 1800 mg różnych związków ważnych dla prawidłowego działania organizmu, w tym 325 mg wapnia i 61 mg magnezu. Natomiast woda źródlana zawiera średnio 9 razy mniej składników mineralnych. Można w niej znaleźć około 36 mg wapnia i 5 mg magnezu.

Na co dzień polecam [wodę – przyp. red] średniozmineralizowaną, choć jeśli twoja dieta nie dostarcza odpowiednich ilości składników mineralnych – najczęściej wapnia lub magnezu – możesz pić ją na przemian z wysokozmineralizowaną – radzi dietetyk.

Warto podkreślić, że oba wskazane mikroelementy pełnią wiele ważnych funkcji. Magnez wspiera pracę układu mięśniowego i nerwowego. Uczestniczy w przewodzeniu impulsów nerwowych i procesie termoregulacji. Stabilizuje ciśnienie tętnicze. Bierze udział w syntezie białka. Wzmacnia kości i zęby. Odpowiada za prawidłowy przebieg wielu reakcji enzymatycznych, a także przemian metabolicznych. Wapń – podobnie jak magnez – „buduje” kości i zęby. Wspomaga też pracę serca i mózgu. Zmniejsza ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego.

Jakiej wody unikać w diecie?

Eksperci zalecają, by unikać kupowania wody w plastikowych butelkach. Może do niej bowiem przenikać mikroplastik. Jego cząsteczki kumulują się w tkankach i wywołują niezwykle negatywny wpływ na organizm. Wspomniała o tym dr Magdalena Cubała w wywiadzie dla „Wprost”. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest inwestowanie w wodę nalewaną do szklanych opakowań.

