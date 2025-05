Jesz truskawki? Uważaj, bo mogą zaszkodzić zdrowiu. Sprawdź, czy jesteś w grupie ryzyka

Truskawki to smaczne i lubiane owoce. Można je wykorzystać w kuchni na wiele sposobów. Ich niewątpliwą zaletą jest również wysoki prozdrowotny potencjał. Kryją w sobie cenne mikro- i makroelementy. Dostarczają sporych dawek potasu, wapnia, fosforu, magnezu oraz witaminy C. Zawierają też błonnik. Poza tym mają niski indeks glikemiczny i niedużo kalorii (około 32 kcal w 100 gramach). Włączenie ich do jadłospisu może przynieść organizmowi mnóstwo rozmaitych korzyści. Jednak nie każdemu. Są osoby, którym te pyszne owoce mogą bardzo poważnie zaszkodzić. Zobacz, kto powinien omijać je szerokim łukiem.

Truskawki dobre nie dla każdego

Bezwzględnym przeciwwskazaniem do spożywania truskawek jest alergia na te owoce. Towarzyszą jej takie objawy jak na przykład zaczerwienienie i podrażnienie skóry czy wysypka. Często pojawiają się również inne symptomy – pieczenie, swędzenie i mrowienie w okolicy ust, obrzęk jamy ustnej i/lub gardła etc. Zjedzenie owoców może okazać się również niebezpieczne dla osób z alergią na salicylany. Co więcej, muszą na nie uważać osoby z nietolerancją histaminy. Truskawki należą bowiem do tak zwanych liberatorów histaminy, czyli pokarmów, które stymulują nadmierne wydzielanie tego związku. Warto podkreślić, że mogą one podrażniać ściany żołądka i jelit, zwłaszcza gdy są spożywane. Powinni mieć to na uwadze pacjenci z zespołem jelita drażliwego (IBS) oraz chorobą wrzodową żołądka.

Komu jeszcze truskawki mogą zaszkodzić?

W grupie osób, którym truskawki mogą bardziej zaszkodzić niż pomóc, znajdują się też chorzy przyjmujący beta-blokery. To leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego, a także wielu problemów kardiologicznych, takich jak na przykład choroba wieńcowa, zawał mięśnia sercowego czy zaburzenia rytmu serca. Owoce mogą wchodzić w interakcje z tymi farmaceutykami i doprowadzić do wzrostu poziomu potasu w organizmie, czyli tak zwanej hiperkaliemii. Przywołane zjawisko jest bardzo niebezpieczne i stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia. Objawia się bólami i zawrotami głowy, dusznościami, bólami mięśni itp. W skrajnych przypadkach może doprowadzić do zatrzymania akcji serca i śmierci.

Truskawek nie należy łączyć również z lekami przeciwzakrzepowymi oraz niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi. W przeciwnym razie może dojść do wystąpienia groźnych skutków ubocznych. Jeśli jesteś w trakcie farmakoterapii, skonsultuj się z lekarzem, zanim włączysz truskawki do swojej diety.

Czytaj też:

Lidl czy Biedronka? Tylko jeden jogurt to numer 1. Zobacz, który warto mieć w lodówceCzytaj też:

Katarzyna Bosacka ujawnia prawdę o ziemniakach. Zrób to, a będą zdrowsze niż kiedykolwiek