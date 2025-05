Biedronka szaleje i rozdaje dobre masło bez limitu. Teraz zaoszczędzisz bez karty i aplikacji

Darmowe masło to propozycja, obok której nie sposób przejść obojętnie, zwłaszcza że zakup tego popularnego smarowidła potrafi mocno obciążyć domowy budżet. Nie dziwi więc fakt, że najnowsza promocja Biedronki znów przyciąga uwagę. Można zaopatrzyć się w różne znane i lubiane produkty, bo sieć nie ogranicza swojej akcji do żadnej konkretnej marki. Ale na tym nie koniec niespodzianek. Jest ich znacznie więcej. Poznaj je wszystkie i sprawdź, kiedy wybrać się do sklepu, by zaoszczędzić.

Dobre masło w Biedronce za darmo – szczegóły oferty

Najnowsza promocja na masło to oferta „2+1 gratis”. Otrzymasz za darmo kostkę masła dopiero wtedy, gdy włożysz do koszyka dwa opakowania tłuszczu. Co ważne akcja dotyczy wszystkich smarowideł znajdujących się obecnie w asortymencie Biedronki. Masła możesz dowolnie ze sobą mieszać, tworząc różnorakie „zestawy”. Nic nie stoi na przeszkodzie, by wybrać na przykład dwie Mleczne Doliny i jedno Masło Polskie Mlekovita. Oczywiście to tylko jedna z dostępnych opcji. Jest ich znacznie więcej.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną niezwykle istotną kwestię – w gazetce Biedronki nie ma mowy o limitach nałożonych na klientów co do liczby nabywanych produktów w ramach wskazanej promocji. Nie trzeba też okazywać żadnych kart czy aplikacji, by zaoszczędzić. Oferta jest jednak ograniczona w czasie. Obowiązuje przez trzy dni. Zaczyna się w poniedziałek, a kończy w środę. Trwa więc od 26 do 28 maja 2025 roku. Masz szansę na zrobienie naprawdę dużych zapasów. Nie musisz wykorzystywać całego zakupionego smarowidła od razu. Pamiętaj, że ten tłuszcz da się swobodnie zamrozić.

Inne ciekawe oferty w Biedronce

Znana sieć przygotowała również atrakcyjną promocję na mleko UHT 3,2% Wypasione marki Mlekovita, Ta akcja – w przeciwieństwie do oferty dotyczącej masła – jest jednak skierowana wyłącznie do członków programu lojalnościowego Moja Biedronka, czyli klientów, którzy posiadają specjalną kartę lub aplikację zainstalowaną w telefonie. Te osoby mogą nabyć karton wskazanego nabiału za półdarmo. Jego cena została bowiem zmniejszona o 55 procent. Teraz jedno opakowanie kosztuje złotówkę i 99 groszy (zamiast 4,49 zł). Obniżka zostanie jednak naliczona dopiero przy zakupie czterech litrów mleka. Jeśli włożysz do koszyka mniejszą liczbę produktów upust nie będzie obowiązywać.

Promocja na mleko trwa w tym samym czasie, co opisana wcześniej oferta na masło, czyli od 26 do 28 maja 2025 roku. Obowiązuje limit dzienny. Nie można nabyć więcej niż 12 kartonów nabiału na jedno konto Moja Biedronka w ciągu dnia. Pamiętaj, że zakupione produkty nie wymagają przechowywania w lodówce, jeśli pozostają zamknięte. Zostały bowiem poddane procesowi sterylizacji, który niszczy wszystkie bakterie i wydłuża termin przydatności mleka do spożycia. Dopiero po otwarciu trzeba je przenieść do chłodziarki.

