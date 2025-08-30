Kawa to wróg naszych kości? Profesor nie ma wątpliwości. Zobacz, co radzi

Osteoporoza nazywana jest „cichym złodziejem kości”. Jest to choroba układu kostnego, która charakteryzuje się zmniejszoną gęstością mineralną kości oraz zaburzoną strukturą ich tkanki. To z kolei prowadzi do większej łamliwości kości i zwiększonego ryzyka złamań. Kierownik Katedry Żywienia i Metabolomiki, prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska w opublikowanym na Instagramie nagraniu wzięła pod lupę to, czy picie kawy zwiększa ryzyko osteoporozy.

Czy picie kawy zwiększa ryzyko osteoporozy?

Specjalistka zauważyła, że najważniejszy w piciu kawy jest umiar.

Kawa to wspaniały napój, ale powinna być pita z umiarem. Wtedy zmniejsza ryzyko osteoporozy – choć przecież jej nie zapobiega całkowicie. Więc gdy nie pijesz kawy – jeden z czynników ochronnych znika, gdy pijesz jej za dużo – ryzyko złamań w wyniku osteoporozy rośnie. Ja delektuję się kawą, ale od dawna nie piję więcej niż 3 filiżanki dziennie. Bez cukru i bez mleka – napisała ekspertka.

Przedstawiła także badania, z których wynika, że kawa wypijana w ilości od jednej do czterech filiżanek dziennie chroni kości. Natomiast powyżej 9 filiżanek dziennie – efekt się odwraca i takie osoby mają więcej złamań. Specjalistka zauważyła, że bezpiecznie możesz pić od dwóch do czterech filiżanek kawy dziennie bez obaw o swoje kości. Jeżeli jednak pijesz więcej niż 5–6 filiżanek dziennie, powinieneś zadbać o wapń, witaminę D i zrównoważoną dietę.

Jak jeszcze zadbać o kości?

Oczywiście, picie umiarkowanej ilości kawy nie jest jedynym sposobem, by zadbać o zdrowie swoich kości. Możesz to zrobić także poprzez odpowiednią dietę. Powinien znaleźć się w niej nabiał (mleko, sery, twarogi, jogurty, kefiry, jajka), ryby morskie zawierające kwasy omega-3, a także orzechy, sezam, migdały. Warto jeść także soję, fasolę, ciecierzycę, groch. Jeśli jesz pieczywo, wybierz razowe, wieloziarniste. Włącz do swojego jadłospisu także natkę pietruszki, koperek, czosnek, szpinak, brukselkę, kapustę.

Unikaj z kolei wyrobów mięsnych konserwowanych fosforanami – mają one negatywny wpływ na przyswajanie wapnia z przewodu pokarmowego. Postaraj się również nie spożywać tłuszczów zwierzęcych i tłustego mięsa – zwiększają one wydalanie wapnia z organizmu.

Przy diecie ubogiej w wapń i braku ruchu gęstość kości będzie mniejsza. Potrzebujemy witaminy D3, aby pomóc organizmowi wchłonąć wapń i fosforany. Te minerały są niezbędne dla zdrowych kości, zębów i mięśni – podaje serwis Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Czytaj też:

Ekstremalnie proste ciasto czekoladowe. Mało kalorii, genialny smak. Też je upiecz!Czytaj też:

Polacy omijają go w sklepie. Dietetycy: ten makaron syci lepiej niż zwykły i pomoże ci schudnąć